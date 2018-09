POLIZIA MUNICIPALE - Nota dell' 8 settembre 2018

Incredibile a Reggio Calabria - piove dentro il Museo dei Bronzi di Riace appena inaugurato e nel Palazzo della POLIZIA MUNICIPALE : “ohh flagello - signore Dio aiutaci” [VIDEO SHOCK] : Il violento nubifragio che ieri pomeriggio ha colpito Reggio Calabria ha allagato il nuovo Museo dei Bronzi di Riace, inaugurato appena due anni fa dalle più alte cariche dello stato, e il Palazzo della Polizia Municipale. Proprio dalla sede dei Vigili Urbani, situata sul Viale Quinto nella zona Sud della città, possiamo osservare un video particolarmente eloquente: Reggio Calabria: le immagini del nubifragio che ha allagato il Palazzo dei ...

Porto Sant'Elpidio. Vasta operazione di Carabinieri e POLIZIA MUNICIPALE contro rom e furti : tre persone denunciate a piede libero : I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo e, in particolare, quelli del Radiomobile del capoluogo, hanno eseguito, insieme al personale della Polizia Municipale e dei servizi sociali del Comune ...

Napoli - documenti insufficienti : salta la gara per le radio della POLIZIA municipale : Un altro anno senza ricetrasmittenti. Tempi duri per la polizia municipale di Napoli dopo l'annullamento della gara bandita per la dotazione di radio ai vigili urbani. Le due imprese che hanno ...

Firenze. Scritte sul muro del Comando della POLIZIA Municipale : Pensavano di sfregiare un muro del Comando della Polizia Municipale di Porta al Prato con alcune Scritte. La loro bravata

Va in pensione Albert - il cavallo della POLIZIA MUNICIPALE di Firenze : E’ stato uno dei più longevi servitori del Reparto polizia a cavallo e dopo 21 anni di servizio per i

Palermo. Miglioramento dell’efficienza dei servizi della POLIZIA Municipale : La Giunta Comunale ha esitato ieri, su proposta del Comandante, Gabriele Marchese, la delibera inerente al Piano triennale 2018-2020 per

Licola - crepe sul ponte della Domiziana : chiuso dalla POLIZIA municipale : POZZUOLI - chiuso il ponte sulla Domiziana poco prima dell?impianto idrovoro che porta poi a via delle Colmate e via dei Platani. L?allarme lanciato da Umberto Mercurio, presidente...

Firenze. La POLIZIA MUNICIPALE denuncia trentenne per tentato furto aggravato : Voleva rubare il contenuto della sella di un motorino parcheggiato, ma è stato individuato e bloccato dalla Polizia Municipale. E

Firenze. Sicurezza stradale : proseguono i controlli della POLIZIA Municipale : Continua l’attenzione della Polizia Municipale per la Sicurezza stradale. Nei giorni scorsi le pattuglie del distaccamento di Rifredi hanno fermato

Torino. POLIZIA MUNICIPALE : controlli sul fiume Po : Oggi, mercoledì 8 agosto, agenti del Comando della VIII Sezione Circoscrizionale San Salvario/Borgo Po, con i colleghi della VII Sezione

Bologna. Incidente in autostrada - gazebo informativo di Protezione civile e POLIZIA MUNICIPALE in via Panigale 5 : La Protezione civile e la Polizia Municipale del Comune di Bologna hanno allestito un gazebo informativo. Si trova in via

Messina : la POLIZIA MUNICIPALE - ha apposto i sigilli al 'Lido Poseidon' - di Sant'Agata : Per un po' di tempo, i messinesi amanti del 'movimento' notturno , ma non solo, , dovranno fare a meno di una parte importante di città da essi frequentata. Infatti nelle scorse ore, la Polizia ...

Sicurezza - imponente operazione della POLIZIA MUNICIPALE di Eboli. : Volontà politica del Comune ed azione sinergica delle forze dell'ordine hanno prodotto i primi risultati in tema di ritrovata Sicurezza ed ordine nelle aree periferiche. I dati di un'ampia azione di contrasto ...

Costretta a vivere rinchiusa in una stanza. Salvata dalla POLIZIA Municipale : ALESSANDRIA - Una donna disabile è stata Salvata dal'intervento della Polizia Municipale intervenuta per il forte odore proveniente dall'appartamento. È successo in via Brescia, nel centro della città.