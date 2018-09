Politica | dove vai?

Biblioteca nazionale Firenze : 9 milioni di testi - zero archivisti. L’istituto trascurato dalla Politica (e dove a volte pure piove) : Lo stato di emergenza in cui versa la Biblioteca nazionale Centrale di Firenze per carenza di personale e penuria di risorse adeguate alla sua funzione rischia di diventare una condizione di consuetudine. Si acuisce in certi momenti, tra cui l’insediamento di un nuovo governo e quindi di un ministro della Cultura. Gran parte dei più recenti problemi delL’istituto – che dall’ottobre 2008 è dotato di autonomia – deriva dal blocco di concorsi e ...