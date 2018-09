Più di 200 camion da tutta Europa pronti per il maxi raduno

Usa : salari cresciuti al passo Più rapido dal 2009 - si teme Fed meno accomodante : ... motivo per cui la Banca centrale americana continua ad avere basi solide per proseguire con la progressiva normalizzazione della politica monetaria, i tassi all'1,75-2% dovrebbero essere alzati ...

Trony PIU’ SPENDI MENO SPENDI con Buoni Sconto fino a 1200€ : Trony lancia solo in alcune regioni la promozione PIU’ SPENDI MENO SPENDI con la possibilità di ricevere un buono Sconto di 1200 euro Trony ti regala Buoni Sconto fino a 1200 euro nel volantino di settembre 2018 Da Trony continua a lanciare ottime promozione e nell’ultimo volantino con la promo PIU’ SPENDI MENO SPENDI offre la possibilità di […]

Tuffo nel passato - undicesimo episodio. 2008 in musica : di Jovanotti e Amy Winehouse gli album Più venduti in Italia : L’estate è quasi terminata, ma Tuffo nel passato continua il suo viaggio nel tempo, giunto alla sua undicesima fermata. La prima non interamente incentrata sulla stagione estiva. La nostra macchina del tempo ci riporta oggi indietro di dieci anni, al 2008. Anno molto movimentato a livello politico. A febbraio cade il governo Prodi e vengono indette delle elezioni politiche per eleggere il nuovo Presidente del Consiglio: elezioni che vedono, per ...

Aquarius - l'Ue ha pagato all'Italia Più di 200mila euro per accompagnare i migranti a Valencia : Secondo il sito di informazione il nostro Paese ha usato una buona parte di fondi europei per permettere alla nave di raggiungere il porto spagnolo

Flashback Gp - Belgio F1 2000 : Hakkinen e il Più bel sorpasso della storia : ... dopo il passaggio alle gomme d'asciutto, Mika va in testacoda a Stavelot e viene sopravanzato da Schumi che macina un ritmo inavvicinabile per la McLaren del due volte campione del mondo. Sembra una ...

Trovato il formaggio Più antico del mondo - ha 3200 anni : ma dentro c'è un batterio killer : Perché quello che si è rivelato il formaggio più antico del mondo, porta con sè anche un batterio che provoca la Brucellosi. Una malattia potenzialmente mortale che si contrae, infatti, mangiando ...

Terremoto Molise - il presidente Ingv : “Sismi Più frequenti che nel periodo 1990-2009” : Il Terremoto di magnitudo compresa fra 5.1 e 5.2 avvenuto in Molise è l’ultimo di una serie di eventi con una frequenza maggiore rispetto a quella registrata nel periodo compreso fra il 1990 e il 2009. Lo ha rilevato il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni. Un periodo di terremoti intensi e frequenti, ha aggiunto, e’ stato quello compreso fra il 1904 e il 1920. “E’ ...

Rigoni è molto Più di una voce E stasera in 6.200 per l'Hapoel : ... nel giorno normalmente dedicato a grigliata, birre e salsiccia l'Atalanta e i suoi tifosi hanno vissuto momenti molto particolari con il tecnico che ha parlato nuovamente ai microfoni di Sky Sport ...

Pensioni - Più tagli per tutti : ora la scure è per 200mila : 'Potrebbero essere di più di 15 mila, infatti l'Inps stima tra 158mila e 188mila: circa 200mila privilegi eliminati. Sarà un gran risultato per ristabilire l'equità sociale'. Così il ministro del ...

Le musiciste Più influenti del nuovo millennio in 200 canzoni : Le artiste determinano i giochi della musica contemporanea. Uno studio della radio pubblica americana Npr Music – rete alla quale fanno capo centinaia di emittenti negli Stati Uniti – ha analizzato i loro successi musicali dal 2000 a oggi per concludere come le donne siano sempre più influenti e determinanti nella sfida creativa nonché nella spinta innovativa del suono verso “nuove direzioni” in tutti i generi e stili. A ...

Atletica – Europei 2018 - Desalu quasi come Mennea nei 200 metri : Fausto è il secondo italiano Più veloce di sempre : Fausto Desalu si consacra agli Europei di Berlino 2018 secondo italiano più veloce di sempre nei 200 metri: meglio di lui solo Mennea Magia di Fausto Desalu nella quarta serata dei Campionati Europei di Berlino. Il velocista lombardo delle Fiamme Gialle diventa il secondo italiano di sempre nei 200 metri con 20.13 (+0.7) dietro il leggendario 19.72 di Pietro Mennea. Per il 24enne cremonese c’è il sesto posto nella finale europea più veloce ...

Caldo Liguria : evento Più importante dall’estate 2003 : “Siamo attualmente alla settima giornata di Caldo intenso: è uno degli eventi più importanti della storia climatica di Genova”. Lo ha detto Ernesto Palummeri, geriatra e coordinatore del Centro di riferimento ligure per le ondate di calore, confermando che si tratta di una situazione ad alto rischio. Dal 2003, l’anno più Caldo degli ultimi vent’anni, in cui si verificarono centinaia di decessi soprattutto di anziani, non ...

Dazi - Stati Uniti : tariffe Più che raddoppiate su 200 mld di import cinese : Teleborsa, - Non si placa la sete di Dazi di Donald Trump che continua la sua guerra commerciale sopratutto nei confronti della Cina. Come preannunciato da indiscrezioni di ieri 1° agosto, arriva un ...