Più di 150 casi polmonite nel Bresciano | ipotesi batterio

Diciotti - quarto giorno a Catania per i 150 migranti rimasti a bordo. Oggi il vertice Ue - Moavero : “Ci aspettiamo di Più” : La nave Diciotti è ormeggiata da quattro giorni nel porto di Catania. Dal pattugliatore della Guardia costiera due giorni fa sono stati sbarcati 27 minorenni non accompagnati. A bordo restano ancora 150 dei 190 migranti soccorsi al largo di Lampedusa: 130 eritrei, 10 migranti delle Isole Comore, sei bengalesi, due siriani, un egiziano ed un somalo. Alcune di loro sono donne. Il Viminale per loro continua a negare l’autorizzazione allo ...

SuperEnalotto - un "5" da impazzire : fortunato giocatore vince Più di 150mila euro : A festeggiare, dopo l'estrazione del 14 agosto 2018, è un fortunato giocatore di Roccastrada, in provincia di Grosseto

La corsa nel Dna e la sfida nella finale dei 1500 : i fratelli Ingebrigtsen incantano Berlino - la storia Più bella la scrive il piccolo Jakob : I fratelli Ingebrigtsen incantano Berlino, tutti e tre si sfidano nella finale dei 1500: la storia più bella la scrive il piccolo Jakob Grande spettacolo a Berlino con gli Europei di Atletica 2018. Al termine della rassegna europea di nuoto, nella quale gli italiani hanno regalato fortissime emozioni e grandi soddisfazioni, l’attenzione di sposta da Galsgow a Berlino per le gare di tutte le discipline di atletica leggera, dal ...

Morto Jimmy il Fenomeno - caratterista e comico con Più di 150 film in carriera : Il 6 agosto è mancato all’affetto dei suoi cari il comico Jimmy il Fenomeno, pugliese di Lucera classe 1932 (aveva quindi 86 anni compiuti). S’è spento a Milano, dove viveva fin dalla seconda metà degli anni 90. Vero nome Luigi Origene Soffrano, ha collaborato al suo primo film nel 1958 e al suo ultimo – con un ruolo attivo – nel 1998, quarant’anni dopo; il suo punto di forza era la straordinaria mimica facciale, ...

UNHCR : “Oltre 1500 morti nel Mediterraneo - è la rotta Più letale al mondo” : Un comunicato dell'agenzia della Nazioni Unite lancia l'allarme sui morti in mare nei primi sette mesi del 2018: "Ogni 31 persone che hanno tentato la traversata nei mesi di giugno e luglio, una risulta morta o dispersa, rispetto a 1 su 49 nel corso del 2017". E ormai la prima destinazione di sbarco è la Spagna.Continua a leggere

Nuoto - Europei 2018 : finale dei 1500 sl complicata per Paltrinieri - Miressi pronto a raccogliere l’eredità dei Più grandi nei 100 sl : Terzo giorno di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow ed inutile negare che oggi è il grande giorno di Gregorio Paltrinieri a questi Europei 2018 di Nuoto nella piscina britannica. Il campione azzurro è chiamato all’ennesima conferma nella sua gara, i 1500 stile libero, e la finale non si preannuncia affatto facile. Greg, terzo nell’ultima batteria (quarto nell’overall) alle spalle del francese Damien Joly ...

Nuoto - Europei 2018. Simona Quadarella : “Il mio primo oro - troppo importante. Chi mi ferma Più! E ora sui 1500…” : Simona Quadarella è stata letteralmente sublime laureandosi Campionessa d’Europa sugli 800 metri stile libero. Un trionfo pazzesco per la romana che ha dominato la gara grazie a una seconda parte stellare che l’ha portata anche verso il record italiano, demolendo il tempo di Alessia Filippi ed entrando davvero in una nuova dimensione a livello internazionale. L’azzurra ha entusiasmato nella vasca di Glasgow, perfetta in ogni ...

Nuoto - Europei 2018. La sfida Più difficile per Gregorio Paltrinieri : 1500 metri di battaglia con Romanchuk : Scende in vasca domani per la prima gara del suo Europeo, per lui la più importante, Gregorio Paltrinieri, il campione di tutto che punta al quarto oro consecutivo nella gara più lunga. i 1500 stile libero. Due volte campione del mondo, tre volte campione continentale, Paltrinieri sa bene che questo è un Europeo a rischio per tanti motivi: perché la preparazione è stata diversa a tutti gli altri anni, vista la sua esperienza prolungata in ...

Assalto migranti a Ceuta : 600 entrano in UE/ Ultime notizie : scontri lungo il confine - Più di 150 feriti : Spagna, 400 migranti assaltano il confine a Ceuta, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:55:00 GMT)

Grecia - incendi vicino ad Atene : decine di morti e Più di 150 feriti | : Sale il bilancio delle vittime dei roghi divampati nei boschi di pini attorno alla capitale greca. Particolarmente colpite le zone di Penteli e Mati. Intanto le autorità hanno dichiarato lo stato di ...

Jeff Bezos è l'uomo Più ricco della storia moderna : il creatore di Amazon vale 150 miliardi di dollari : Davanti a tutti: Jeff Bezos è l'uomo più ricco della storia moderna. Nel 'Prime Day', il giorno dei maxi sconti di Amazon , Bezos vale - in base al Bloomberg Billionaires Index - 150 miliardi di ...

