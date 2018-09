Pil - Tria : in arrivo dati più confortanti : Roma, 8 set., askanews, - "Era stato annunciato un rallentamento dell'economia all'inizio dell'estate, i nuovi dati che arrivano sono un pò più confortanti". Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un punto stampa al termine dell'Ecofin informale di Vienna trasmesso in diretta da SkyTg24.Il ministro, interpellato dai giornalisti sulla stima del deficit/Pil ...

Tria pressing sul governo per deficit/Pil sotto il 2% - Spread cala : Continua, all'interno del governo, il dibattito sul livello del deficit/Pil. Appena tornato a Roma dopo una missione a Pechino e Shanghai, il ministro dell'Economia Giovanni Tria continua a fare pressing su Lega e M5s perché il livello deficit/Pil resti sotto il 2% del Pil nel 2019. Lo riferiscono fonti governative vicine al dossier all'agenzia Reuters. ...

Deficit-Pil : Tria spinge su Lega e M5S affinchè resti sotto il 2% nel 2019 : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria spinge su Lega e M5s perché l'indebitamento netto resti sotto il 2% del Pil nel 2019. E' quanto riporta Reuters, sulla base di quanto appreso da due fonti. Appena tornato a Roma ...

Dopo Fitch - Tria spinge su Lega e M5s per deficit sotto 2% Pil : Dopo che venerdì Fitch ha peggiorato a negativo da stabile l'outlook sul debito italiano, il ministro dell'Economia Giovanni Tria spinge su Lega e M5s perché l'indebitamento netto resti sotto il 2% del Pil nel 2019.

Economia : Tria punta a deficit/Pil 2019 sotto il 2% : Secondo due fonti governative citate da Reuters, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria punta a tenere il rapporto deficit/PIL 2019 sotto il 2%, 1,8-1,9 per cento,. Tria, per raggiungere l'obiettivo, dovrà aver ragione delle istanze di entrambi i partiti di governo,...

Di Maio promette : "supereremo il 3% del rapporto Deficit/Pil". Ma Tria da Pechino lo smentisce : Luigi Di Maio annuncia: "supereremo il 3% del rapporto Deficit/pil" e il ministro dell’Economia è costretto a smentirlo. Botta e risposta a distanza tra il vicepremier nonché ministro dello Sviluppo-Lavoro e il titolare del dicastero di Via XX Settembre Giovanni Tria. Il capo politico del M5s cerca di mettersi alle spalle il caso Diciotti, che vede indagato il ministro dell'Interno, e stamattina aveva dichiarato con grande enfasi che il ...

Tria a Di Maio : "Deficit/ Pil del 3% criticato anche da chi lo ha inventato. Superarlo? Non è detto" : ... è entrato in una fase di discesa e il Governo si è impegnato davanti al parlamento a farlo scendere ancora", ha assicurato il ministro dell'Economia. "Ritengo che si tratti di una fase momentanea di ...

Video/ MotoGp : highlights Gp Austria 2018 Zeltweg e classifica Piloti : Il Video degli highlights del Gran Premio d'Austria 2018 di MotoGp: sul circuito di Zeltweg Jorge Lorenzo vince il testa a testa con Marc Marquez, sempre al comando della classifica piloti(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 04:05:00 GMT)

MotoGp – Tra orgoglio per i propri Piloti e rispetto per l’avversario - Dall’Igna commenta il Gp d’Austria : “Marquez ci ha dato filo da torcere” : Luigi Dall’Igna commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring dalle Ducati: le parole del direttore generale della scuderia italiana dopo il Gp d’Austria Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ...

MotoGp – Dovizioso deluso - Marquez felice e Lorenzo soddisfattissimo : le parole a caldo dei Piloti dopo il Gp d’Austria : Jorge Lorenzo, Marc Marquez e Andrea Dovizioso a caldo dopo la gara disputata al Red Bull Ring: le parole dei piloti del Gp d’Austria dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel ...

MotoGp – Vittoria e balzo nella top tre per Lorenzo - Marquez allunga : la nuova classifica Piloti dopo il Gp d’Austria : Marquez aumenta il suo vantaggio, Jorge Lorenzo balza in terza posizione: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Una gara appassionante, oggi al Red Bull Ring: il finale del Gp d’Austria ha regalato emozioni al cardiopalma con la bagarre tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Andrea Dovizioso non è riuscito a lottare fino alla fine con i suoi colleghi, ma è stata comunque una Ducati ad aggiudicarsi la Vittoria di Spielberg, ...

