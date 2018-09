Petrolio in Basilicata | l’estrazione a tutti i costi non funziona Vanno riviste le

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 settembre 2018) Laè il Texas d’Italia. I giacimenti dellasono i più importanti giacimenti petroliferi su terraferma dell’Unione europea. Mentre ripartono le polemiche sull’avvio della produzione Total a Tempa Rossa, vale la pena pensare se sia giusto cioè riproporre un paradigma che si fonda sullo sfruttamento di sempre più risorse naturali in cambio di dosi sempre minori di crescita economica. Nomisma, centro studi fondato tra gli altri da Romano Prodi, sembra non avere dubbi. Per bocca del suo esperto di energia Davide Tabarelli, sposa in pieno la causa dell’industria petrolifera. Dopo uno stallo dal 2013 e poi un declino nel 2016, dovuto anche al blocco degli stabilimenti Eni in, Tabarelli vede per il 2018 una produzione italiana didi 5,7 milioni di tonnellate, 4,5 delle quali in. Per il 2019 lo scenario sarebbe ancora ...