Per Fca Manley era l' unico candidato

Per Fca ritorno al futuro con la nuova Fiat 500X la più hi-tech di sempre : Fiat è Torino, 500 è Torino, il mondo del cinema si è spesso legato sia a Torino sia ai modelli Fiat. Ecco allora la ripartenza, con la nuova 500X prodotta nello stabilimento di Melfi, modello subito ...

Fca e Ferrari - venerdì cambio ufficiale al vertice. Manley resta Per ora a capo dell'Emea - bene vendite Usa : TORINO - Fca e Ferrari si preparano a formalizzare con le assemblee straordinarie di venerdì - convocate in uno studio legale di Amsterdam, sotto la presidenza di John Elkann - i cambi al...

Fca sorride ad agosto - ottimi risultati di vendita Per Jeep - +138% - e Alfa Romeo - +67% - : TORINO - Nel mese di agosto ha registrato 'ottimi risultati' il brand Jeep, che ottiene la quota più alta , 6,2%, mai raggiunta in Italia, con le vendite in aumento del 137,8%....

Andamento piatto Per il settore automotive dell'Italia - -0 - 05% - . FCA procede tonica : Teleborsa, - Incolore il comparto italiano auto e ricambi, a fronte di un ribasso dell'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha iniziato gli scambi a quota 202.438,73, con ...

FCA sceglie Ideal Per la prima edizione dei Jeep Urban Games : Si tratta di un appuntamento che unirà divertimento, adrenalina, passione per lo sport e per i motori, dove anche la musica sarà protagonista grazie alla partnership con Radio Deejay , che vedrà ...

Fca : in Serbia si conferma primo Per export gennaio-luglio : ANSAmed, - BELGRADO, 27 AGO - Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles , Fca, , che produce la Fiat 500L nello stabilimento di Kragujevac, si e' confermato primo esportatore in Serbia nel periodo gennaio-...

Gruppo FCA - Rinnovata Per cinque giorni la Price Marathon : Il Gruppo FCA rilancia la Price Marathon, l'iniziativa che prevede sconti esclusivi per un periodo estremamente limitato. A seguito dell'ottimo riscontro di pubblico della precedente edizione, durata solo 48 ore, in tutte le concessionarie italiane saranno disponibili vetture in pronta consegna con promozioni che permetteranno di risparmiare fino a 10 mila euro. La Price Marathon durerà soltanto cinque giorni, dal 24 al 29 agosto.Tutti i brand. ...

Fca - spunta un'offerta americana Per Marelli : Il botto di agosto in casa Fca anche questa volta è arrivato. Puntuale. E riguarda la controllata Magneti Marelli, per la quale è prevista un'operazione di scorporo con l'obiettivo di quotarla. A ...

Gruppo FCA - In trattative Per cedere Magneti Marelli al fondo KKR : La società di investimenti statunitense Kkr & Co. sarebbe in trattative per acquisire la Magneti Marelli, il produttore di componentistica del Gruppo FCA con sede a Corbetta, in provincia di Milano. A riferirlo è il Wall Street Journal, che non fornisce, però, altri dettagli sullo stato di avanzamento dei negoziati.Acquisto tramite Calsonic Kansei. La società statunitense, una delle maggiori al mondo nel settore del private equity, ...

