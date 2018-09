Pensioni quota 100 | Salvini | ' Per tutti' | ma i precoci restano fuori da uscita anticipata

Pensioni - Governo pensa a Quota 100 'light' - Cesare Damiano : 'Lega zitta' : Le dichiarazioni rilasciate al quotidiano 'Il Sole 24 ore' dal vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, in merito all'introduzione di Quota 100 per tutti, senza paletti, nella prossima Legge di Bilancio 2019 hanno suscitato le reazioni da parte delle forze politiche dell'opposizione, in particolar modo dell'esponente del Partito Democratico, Cesare Damiano. Pensioni, Damiano: 'La Lega sta zitta sulla cancellazione della Legge ...

Pensioni anticipate - Salvini : 'Quota 100 per tutti - da subito e senza paletti' : Matteo Salvini, recentemente intervistato da Il Sole 24 Ore, ha rassicurato i propri elettori sulle ultime intenzioni del Governo, che parrebbero non andare, come scritto sui principali media italiani nei giorni scorsi, verso la quota 100 selettiva, ma verso una misura accessibile a tutti. Inoltre, stando alle parole del ministro degli interni e vicepremier sarebbero scongiurati anche i paletti all'ingresso: quota 100 per tutti, da subito e ...

Pensioni e manovra - Boeri sulla quota 100 : pericoloso screditare i tecnici : Dalla Presidenza dell'Inps arriva un nuovo avvertimento al Ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito alle proiezioni fornite dai tecnici [VIDEO], sulle quali si evidenzia il pericolo di effettuare squalifiche o azioni di discredito. Nel frattempo dall'opposizione si torna a sottolineare l'incongruenza della proposta depositata alla Camera rispetto al taglio dei c.d. assegni d'oro, mentre i Comitati dei lavoratori esprimono i propri dubbi ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 sì - Quota 41 ‘sfuma’ : il piano della Manovra Lega-M5s (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, Governo: Quota 100 subito, sfuma Quota 41. Il piano della Manovra Lega-M5s, le critiche alla legge Fornero e le novità sulle Pensioni d'oro. Sulla scia della polemica sorta nei giorni scorsi tra Salvini e Fornero proprio nel merito della Quota 100, ovvero il piano più concreto di Riforma delle Pensioni per il Governo gialloverde, è interessante quanto è emerso sempre ieri sulle altre possibili misure da aggiungere ...

Pensioni e quota 100 - perché aiuteranno poco i giovani : Il governo abbassa l'età di ritiro dal lavoro. Ma non servirà per combattere la disoccupazione tra gli under 30

Riforma Pensioni - per il 2019 il governo studia la “quota 100 light” : ecco di cosa si tratta : La Lega punta all'introduzione di una Riforma pensionistica basata sulla cosiddetta "quota 100" light, ovvero di consentire ai contribuenti di poter andare in pensione quando la somma dell'età anagrafica e degli anni contributivi versati raggiunge almeno il numero 100. Nella versione "morbida", l'esecutivo potrebbe prevedere un'età minima pensionabile pari a 64 anni.Continua a leggere

Pensioni e quota 100 - Fornero bastona il governo : "Solo slogan - pagheranno i giovani" : Sulla riforma delle Pensioni promessa dal governo M5s-Lega interviene l'ex ministro. Costi e rischi: secondo Elsa Fornero...

Pensioni - Quota 100 in forse per mancanza di fondi? Ultime notizie : Se non si trovano i soldi, finora si sono fatte solo parole al vento! Prosegue il dibattito sulle Pensioni e si fanno i conti a tavolino. Secondo le stime di alcuni sindacati il Governo avrebbe a disposizione 6 miliardi di euro per procedere con la revisione della Legge Fornero, tuttavia sembra che per il 2019 ne saranno stanziati solamente 2 miliardi, utili per introdurre la c.d. Quota 100, ma per permettere a tutti i lavoratori, in possesso ...

Pensioni - Tito Boeri contro Matteo Salvini su quota 100 : "Pericoloso screditare i tecnici" : "La quota 100 senza se e senza me costa 15 miliardi l'anno prossimo e venti miliardi a regime. Sono gli uffici tecnici dell'Inps che fanno le valutazioni screditare chi le fa è un esercizio pericoloso". Lo afferma il presidente dell'Inps, Tito Boeri rispondendo a una domanda sulle affermazioni del vicepremier Matteo Salvini sulla quota 100 e sulla possibilità che costi solo 6-8 miliardi l'anno."È come spezzare il termometro ...

Pensioni - Fornero : 'Quota 100? Solo slogan - pagheranno i giovani' : 6 settembre 2018 - Mentre Salvini insiste con la volontà di inserire in legge di Bilancio la riforma del sistema Pensionistico con una quota 100 senza paletti , dal mondo accademico piovono critiche su una misura che rappresenta una battaglia leghista già dalla scorsa campagna elettorale. Critiche che vertono soprattutto su un fatto: a pagare saranno i giovani. ...

Pensioni quota 100 - news 6/9 : Salvini dice no ai paletti INPS : I costi per le Pensioni con quota 100 restano la grande incognita del momento, o perlomeno, non si capisce chi ha ragione tra INPS e Salvini. Il provvedimento potrebbe costare dal 2019, oltre 14 miliardi per arrivare a quasi 20 miliardi, nel 2021. Questo è quanto dice l’INPS. Ma Salvini è di parere diverso. Si […] L'articolo Pensioni quota 100, news 6/9: Salvini dice no ai paletti INPS proviene da Scuolainforma.