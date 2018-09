Pensioni | le ipotesi del governo lasciano fuori precoci e chi ha 20 anni di contributi

Pensioni e LdB2019 : si punta alla Q100 - ma con l'ipotesi superbonus al 30% per chi resta : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 8 settembre 2018 vedono ripresentarsi nuovi dettagli in merito ai possibili provvedimenti in arrivo con la legge di bilancio 2019 [VIDEO]. Gli ultimi aggiornamenti giornalistici ripropongono infatti la possibile realizzazione di un superbonus per coloro che decideranno di fermarsi sul lavoro oltre la maturazione dei criteri ordinari di pensionamento. Nel frattempo emergono anche le preoccupazioni dei ...

Pensioni - Governo Conte pensa a 2 ipotesi per Quota100 nella Legge di Bilancio 2019 : Dopo la pausa estiva, il Governo Lega-M5S si è rimesso al lavoro in vista della Legge di Bilancio 2019, la prima vera prova del nove per l'esecutivo Conte. L'equilibrio dei conti, secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rappresenta l'obiettivo primario, per rispetto dei vincoli imposti da Bruxelles, ma i vicepremier Salvini e Di Maio non vorrebbero deludere la platea di elettori che hanno votato i due partiti di maggioranza anche e ...

Pensioni anticipate a quota 100 : ipotesi doppia anzianità - uscita selettiva ed esuberi : Sulla riforma delle Pensioni il Governo di Giuseppe Conte potrebbe quantificare, gia' a partire da martedì 4 settembre, le risorse disponibili per le uscite anticipate a quota 100. Due, ad oggi, le ipotesi che potrebbero essere messe sul tavolo della discussione: la quota 100 selettiva, ovvero le Pensioni con requisiti di uscita ben determinati, e la pensione anticipata dei lavoratori in esubero. Secondo quanto pubblicano oggi le testate ...

Pensioni - Opzione Donna : conferme sull'ipotesi 63 anni : Un articolo della Legge Per Tutti ha riacceso i riflettori su Opzione Donna nella giornata di ieri. Le lavoratrici chiedono da tempo la proroga del regime sperimentale, che permetterebbe loro di andare in pensione con 57 anni di eta' e 35 di contributi, a fronte di una decurtazione dell'assegno pari al 30 per cento. La penalizzazione sull'importo della pensione è dovuta al ricalcolo mediante il sistema contributivo [VIDEO] dell'intera esperienza ...

Nuova ipotesi di riforma Pensioni - uscita prioritaria in base al lavoro svolto : 3 Da tempo in materia previdenziale si parla di quota 100, di quota 41 e di opzione donna come misure volte a riformare il sistema e cancellare la Legge Fornero. Molte però sono le difficolta' nel finanziare la riforma delle pensioni in base a tutti questi provvedimenti che sono stati prima promessi durante la campagna elettorale che ha portato alla nascita del Governo giallo-verde e poi inseriti nel relativo contratto sottoscritto ...

Pensioni - da Salvini l'ipotesi di 10 anni senza tasse per chi si trasferisce al Sud Italia : Arriva l'ipotesi di Pensioni esentasse per dieci anni per i pensionati che si trasferiscano nel Sud Italia. Ad oggi è solo un'ipotesi al vaglio del Governo Conte, lanciata dalla Lega di Matteo Salvini, per assicurare sgravi ai pensionati Italiani e stranieri che si trasferiranno in Sicilia, in Calabria o in Sardegna e ci dovessero vivere per almeno sei mesi all'anno. L'obiettivo è quello di ripopolare e rivitalizzare aree del Mezzogiorno ...

Pensioni in LdiB2019 : nuova ipotesi quota 100 modulare - mentre persiste il rischio spread : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 24 agosto 2018 vedono emergere una nuova ipotesi di rimodulazione della quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato in arrivo all'interno della legge di bilancio 2019 [VIDEO] che dovrebbe consentire la quiescenza attraverso l'unione dell'eta' anagrafica e dell'anzianita' contributiva. Nel frattempo continua però a crescere anche la preoccupazione sull'andamento dei conti pubblici, dopo che ...

Pensioni - Governo pensa ad ipotesi 'Quota 100 modulabile' nella LdB 2019 : Il Governo Conte sara' chiamato, entro il prossimo 27 settembre, alla stesura della Nota di aggiornamento al Def Documento di Economia e Finanza: in tema Pensioni, potremo conoscere con esattezza quali potranno essere le mosse dell'esecutivo per un primo step riguardante il superamento della Legge Fornero [VIDEO]. Un articolo pubblicato sul numero odierno del quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore' porta all'attenzione l'ipotesi di una 'Quota 100 ...

Pensioni : anticipate e uscita quota 100 - spunta ipotesi del taglio assegni dai 1500 euro : Arrivano novita' sulla riforma delle Pensioni del Governo Conte, sul finanziamento delle uscite anticipate con quota 100 e sulle nuove assunzioni lavorative da agevolare attraverso il taglio delle Pensioni d'oro. Sul tavolo dell'Esecutivo, infatti, si potrebbe dover scegliere tra la proposta del M5S di tagliare tutte le Pensioni a partire dall'importo dei 4 mila euro e l'ultima ipotesi della Lega di Salvini, elaborata da Alberto Brambilla, di un ...

Pensioni - quota 100 e 42 le ipotesi di uscita anticipata dal 2019 : Pensioni anticipate: sui principali social network e media si continua a discutere delle ipotesi verso cui pare stia propendendo il Governo. Si parla di quota 100 e quota 42 [VIDEO] da subito che potrebbero infatti entrare nella discussione in legge di bilancio. La prima misura prevedrebbe un restringimento di platea quota 100 sarebbe infatti usufruibile da chi ha compiuto almeno 64 anni d’eta' mentre la quota 42 sarebbe senza limiti anagrafici ...

Pensioni - sul taglio a quelle d'oro non c'è l'accordo : "oltre la Fornero" regge l'ipotesi Quota 100 : La base per il superamento della Legge Fornero sarà la cosiddetta Quota 100, invece sul taglio delle Pensioni d'oro...

Pensioni - ora si rischia lo stallo. E rispunta l'ipotesi del contributo di solidarietà : La bozza del testo sui tagli agli assegni alti non convince la Lega e potrebbe subire modifiche anche sostanziali. Intanto...

Pensioni - la Lega corregge l’ipotesi M5S : meglio il contributo di solidarietà : Scontro sul taglio per gli assegni sopra i 4 mila euro. Telefonata Salvini-Di Maio sul metodo di calcolo: si torna ai contributi versati, stop agli anni di anticipo. Ma per il 40% delle persone l’importo dei versamenti è un rebus

Pensioni - taglio oltre 4mila euro penalizza le donne : nuova ipotesi "quota 42" : Le Pensioni oltre i 4mila euro netti al mese vanno incontro a una sforbiciata non da poco. Spunta intanto l'ipotesi di...