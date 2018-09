Pensioni e LdB2019 | si punta alla Q100 | ma con l' ipotesi superbonus al 30% per chi resta

Pensioni anticipate e LdB2019 : dopo la Q100 selettiva - salta fuori la versione light : Sui provvedimenti di pensionamento anticipato in avvio all'interno della prossima Manovra continuano ad emergere nuove ipotesi riguardanti la quota 100. dopo l'idea di una versione selettiva, con criteri modulati sulla effettiva situazione di disagio dei lavoratori, emerge l'ipotesi di un approccio più leggero [VIDEO] o light. Nella pratica, con questa versione la quadra sui conti verrebbe trovata attraverso un ricalcolo interamente contributivo ...

Riforma Pensioni e LdB2019 : Manovra da 35mld - preoccupazione sul taglio agli assegni : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 7 settembre 2018 vedono il nuovo Governo confrontarsi con una Manovra per la quale serviranno potenzialmente fino a 35 miliardi di euro. Stime che certamente risultano importanti nell'ottica di perre al contempo l'equilibrio dei conti e che fanno pensare in merito all'effettiva platea coinvolta dal reddito di cittadinanza e dall'avvio della flessibilita' previdenziale [VIDEO]. Nel frattempo emergono anche ...

Pensioni e LdB2019 : sì al reddito di cittadinanza - ma la priorità resta la Fornero : Le ultime dichiarazioni in arrivo sulle Pensioni mettono in evidenza il ritorno del tema al centro del dibattito politico e soprattutto l'inserimento di nuovi provvedimenti al riguardo all'interno della prossima legge di bilancio 2019. Una eventualita' che nelle ultime settimane non poteva comunque essere data per scontata, viste le difficolta' inerenti la tenuta dei conti ed il finanziamento del debito pubblico sui mercati. Dal Ministro ...

Riforma Pensioni e Ldb2019 : Salvini promette l'avvio delle anticipate con Q100 : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 5 settembre 2018 vedono emergere nuove prese di posizione dal Governo sulle opzioni di uscita flessibile dal lavoro. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha spiegato di voler rispettare la quota 100 [VIDEO] per coloro che risulteranno averne diritto ed al contempo anche i vincoli di bilancio in grado di rendere sostenibile i conti pubblici. Una posizione che potrebbe far propendere per il ricorso a ...

Riforma Pensioni e LdB2019 : per i sindacati fondamentale anche Quota 41 : Sulle pensioni i sindacati continuano ad esprimere preoccupazione in merito agli interventi in preparazione per la prossima legge di bilancio 2019 [VIDEO]. Dall'Ugl si chiede di convocare le parti sociali per spiegare come funzioneranno i provvedimenti prima che vengano inseriti all'interno della Manovra, rimarcando contestualmente l'importanza di avviare anche una Quota 41 in favore dei lavoratori precoci e dei giovani disoccupati penalizzati ...

Riforma Pensioni : in LdB2019 no alla cancellazione della Fornero ma un avvio degli impegni : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 4 settembre 2018 vedono arrivare importanti aggiornamenti dal Governo. Il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha infatti spiegato che flat tax, reddito di cittadinanza e flessibilita' previdenziale potrebbero arrivare gia' a partire da gennaio 2019. Sembra quindi un'importante conferma in merito ai provvedimenti che saranno inseriti nella nuova legge di bilancio [VIDEO]. Rispetto a ciò, bisogna però ...

Riforma Pensioni e LdB2019 : il comparto è come una polveriera - sindacati in attesa : Gli ultimi aggiornamenti sul capitolo previdenziale vedono arrivare nuove richieste di chiarimento dai sindacati in merito alle ipotesi di funzionamento della quota 100 [VIDEO], per la quale le parti sociali consigliano il Governo di ponderare con attenzione le proprie scelte al fine di non creare uno scenario peggiorativo rispetto al contesto attuale. Nel frattempo dalla stampa nazionale si fa il punto della situazione, evidenziando la ...

Riforma Pensioni e LdB2019 : sulle anticipate Governo contro guerra dei conti : Una dichiarazione che sembra anche una risposta a quanto aveva affermato in precedenza il Ministro dell'Economia Tria, il quale ha invece sostenuto che "le riforme vanno realizzate nell'ambito dell'...

Pensioni e LdB2019 - l'allarme della UIL : con quota 100 anziché APE ritardi fino a 4 anni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 2 settembre 2018 vedono emergere ancora preoccupazione dalla Uil in merito alla possibile quota 100 a partire dai 64 anni, una misura che per via del paletto anagrafico e della probabile abolizione dell'APE sociale [VIDEO] rischia di allungare fino a 4 anni l'eta' di uscita dal lavoro di coloro che vivono situazioni di disagio. Nel frattempo anche dalla Cisl si attende di avere una risposta chiara in ...

Pensioni flessibili e LdB2019 - i sindacati chiedono al Governo di superare la Fornero : Sulle Pensioni si registra il pressing delle parti sociali, che chiedono di portare avanti la riforma del settore e di mantenere le promesse elettorali, riavviando al contempo il dialogo. Dalla Uil si sottolinea la necessita' di cambiare la legge Fornero [VIDEO], un aspetto sul quale si sono concentrate le aspettative dei lavoratori. Mentre dalla Cgil si esprime preoccupazione in merito alla linea adottata sinora dall'esecutivo in merito alle ...

Riforma Pensioni : dai tagli alla Q100 - ma serve un cambiamento in LdB2019 : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 30 agosto 2018 vedono crescere la tensione internamente alla maggioranza in merito alla vicenda dei tagli agli assegni elevati [VIDEO]. La Lega sarebbe infatti contraria allo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle, ma dagli alleati si ricorda quanto previsto all'interno del contratto di Governo giallo - verde. Nel frattempo si avvia uno scontro anche con i tecnici europei, che nella giornata di ieri ...

Riforma Pensioni e LdB2019 : i dubbi dei lavoratori - tra possibili arretramenti e rinvii : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 28 agosto 2018 vedono prore l'incertezza circa i provvedimenti di flessibilita' previdenziale [VIDEO] che saranno effettivamente portati avanti con la prossima legge di bilancio. Uno scenario che preoccupa soprattutto perché ormai ci troviamo a ridosso della Manovra 2019, senza che si sia sviluppato un dibattito pubblico partendo da dei punti certi. Nel frattempo dalla stampa nazionale continuano ad ...