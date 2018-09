PE | anteprima della sessione plenaria

Pensioni alte - bozza della Lega allo studio un taglio temporaneo L'anteprima sul Messaggero Digital : La Lega cerca una soluzione sul taglio delle Pensioni alte, misura fortemente voluta dal vicepremier Luigi Di Maio. A inizio agosto i capigruppo alla Camera del M5S e dello stesso Carroccio hanno ...

Renault svela Arkana al Salone Internazionale dell’Auto di Mosca 2018 : anteprima mondiale della show car : anteprima mondiale: la show car Renautl Arkana svelata al Salone Internazionale dell’Auto di Mosca 2018. La show car Renault Arkana è un coupé-crossover unico nel suo genere, che coniuga l ‘eleganza di una berlina e la robustezza di un SUV Renault svela la sua show car Arkana in anteprima mondiale al Salone Internazionale dell’Auto di Mosca, un coupé-crossover inedito che annuncia l’arrivo di un veicolo destinato ai mercati ...

Cyberpunk 2077/ Video - l'anteprima di 48 minuti della nuova creatura di CD Projekt Red : Ci vorrà ancora qualche anno prima che sia disponibile il nuovo Videogame della CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, che sta richiedendo grosse risorse finanziare(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:43:00 GMT)

Lee Ranaldo protagonista nell'anteprima della seconda edizione del Festival Reazione K : : News : : OndaRock : Tutti gli spettacoli si terranno a Ferrara presso la Sala Estense di Piazza del Municipio. La prevendita è già attiva sui circuiti Ticketland 2000. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile ...

Lo studio della "Prova del cuoco" in anteprima : Lunedì 10 settembre 2018, ore 11:30 Rai1. Data storica, nel suo piccolo, questa -televisivamente parlando- perchè dopo 18 anni La prova del cuoco cambia padrona di casa e non solo, cambia pelle e anche contenuti. Come ormai è noto alla guida del programma del mezzogiorno di Rai1 arriva Elisa Isoardi, che dopo la lunga supplenza di qualche anno fa, prende il timone del programma da Antonella Clerici, stavolta come conduttrice di ruolo, se ...

Disincanto - la recensione in anteprima Blogo della nuova serie Netflix di Matt Groening : La locandina di Disincanto recita "Dal creatore de I Simpson" ma, in realtà, avrebbe fatto meglio a dire "Dal creatore di Futurama". Perché la nuova serie tv di Matt Groening, in arrivo su Netflix dal 17 agosto 2018, è più un diretto discendente di quanto imparato dalle avventure di Fry, Leela e Bender piuttosto che dalle dinamiche mostrate da Homer e dalla sua famiglia.Disincanto parte da una premessa molto semplice: dimenticatevi la ...

Il ministro della Difesa Trenta : «Caserme - puntiamo sul Sud» L'anteprima sul Messaggero Digital : L?ultimo caso, sabato scorso: il suicidio di un marò a Brindisi, in caserma. Due settimane fa era stato invece un caporal maggiore a togliersi la vita davanti a Palazzo Grazioli,...

L'Intervista : Fedez ospite della prima puntata (anteprima Blogo) : Torna a settembre su Canale 5 l'appuntamento di seconda serata L'Intervista, il talk one-to-one ideato e condotto da Maurizio Costanzo. L'accoglienza del pubblico televisivo nella scorsa stagione è stata più che ottima, con ascolti che sono andati oltre le più rosee aspettative, Canale5 quindi ha deciso di riproporre questo appuntamento televisivo anche per la stagione a venire.Raccolti in quell'ambiente circoscritto che rende la ...

Mango svela in anteprima le immagini della campagna A/I 2018 [GALLERY] : Mango svela le prime immagini della campagna A/I18 diretta da Mario Sorrenti. Il lancio è previsto per settembre Sorrenti firma la nuova campagna di Mango per la stagione autunno-inverno, una campagna corale che vede come protagonisti Amber Valletta, Carolyn Murphy e Adrien Brody, solo per citarne alcuni. La campagna ha l’obiettivo di mettere in risalto il senso di appartenenza a una comunità e la celebrazione della vita reale e ...

L’Amica Geniale in anteprima mondiale alla 75a Mostra del Cinema di Venezia : l’annuncio ufficiale della Rai : Ci vorrà metà agosto per avere il programma completo ma quello che è certo è che L'Amica Geniale sarà in anteprima mondiale alla 75a Mostra del Cinema di Venzia. L'annuncio è arrivato già qualche giorno fa ma solo adesso la Rai ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare la presenza della co-produzione di RaiFiction, Tim Vision e HBO, al Festival che si terrà tra fine agosto e inizi settembre. Al momento non c'è ancora una data ...

Juve - Cristiano Ronaldo e l'alleanza con Jorge Mendes : anteprima della Superlega : Vanno considerati come aziende individuali di portata globale , macchine di Sport & Entertainment Business che producono immagine e comunicazione da sé, e toccano fatturati annui da società di calcio ...

Sergio Tacchini lancia Terrazzo : l’anteprima della FW18 [GALLERY] : Terrazzo: Sergio Tacchini lancia l’anteprima della FW18 Sergio Tacchini, storico marchio di abbigliamento sportivo, anticipa l’Autunno con una capsule che grazie al colore tiene vivo il ricordo dell’estate. La capsule si ispira a una linea anni ’90 del brand, di cui riprende i volumi, il fit oversize, le geometrie e i color block, mentre la novità risiede nella microstampa di una texture irregolare e colorata che reinterpreta il concetto ...