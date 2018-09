: Pd:Chiamparino si ricandida in Piemonte - TelevideoRai101 : Pd:Chiamparino si ricandida in Piemonte - LuigiDeTroia : @LiaQuartapelle @fabioalisei Pensa a chiamparino che si ricandida #largoaigiovani - AldoUgliono : Chiamparino si ricandida a Presidente del Piemonte deve finire la distruzione di questa regione. -

Sergiosialla presidenza della regione. "E' una notizia importante per tutti isi e per noi. Sergio è una garanzia di serietà e buon governo e gli siamo tutti grati per questo passo". Commenta il segretario del Partito democratico, Maurizio Martina. "Siamo al suo fianco e faremo tutto quello che potremo perché ilpossa continuare sulla buona strada intrapresa", aggiunge.(Di sabato 8 settembre 2018)