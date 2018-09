Pd e Lega cambiano nome? Ormai la politica è ridotta a retorica E non solo in Italia

Lega e Pd - che succede se i due partiti cambiano nome? : In questi giorni circola l’idea che il Pd e la Lega possano, per motivi diversi, decidere di cambiare nome. Un’idea che i leader dei due partiti si sono preoccupati di smentire subito: «Il nome Lega non si tocca» ha dichiarato con forza Matteo Salvini alla Berghem Fest di Alzano Lombardo. Analogamente, per il Pd: «Lungi da me porre un tema sul nome del partito», ha affermato Nicola Zingaretti all’incontro di AreaDem a Cortona, mentre ...