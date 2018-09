pat * Nascere e crescere in Trentino | accordo tra Dipartimento salute e Agenzia per la

"Gianluca - in bilico sul ponte Morandi - è rimasto aggrappato alla vita per veder nascere suo figlio" : Il 14 agosto, sul ponte Morandi, c'era anche Gianluca Ardini. Il 28enne, commerciante genovese, stava viaggiando sul suo furgone quando il viadotto è crollato. Il suo mezzo è rimasto incastrato tra i piloni di cemento armato. Gianluca sta per diventare padre, il desiderio di vedere il figlio lo ha spinto a lottare e alla fine ce l'ha fatta. Lo ha raccontato la compagna Giulia, incinta all'ottavo mese.Ne è uscito solo con una ...