Parigi | migliaia di persone presenti alla marcia per il clima

Mondiali 2018 - vince la Francia. Festa grande a Parigi : migliaia di persone verso gli Champs-Elysées : Boato nel cuore di Parigi per la vittoria della Francia contro la Croazia nei Mondiali di Calcio di Russia 2018. Dopo il trionfo alla Coppa del Mondo, una marea umana sta convergendo verso gli Champs-Elysées, tra Place de la Concorde e l’Arco di Trionfo, intonando cori di ogni tipo tra fumogeni e bandiere bleu-blanc-rouge. “On est champions, on est champions”, grida la folla Parigina, in una splendida giornata di sole, all’indomani ...