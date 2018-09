Parco del Colosseo | turista incide il suo nome su un muro | denunciato

Roma - Raggi contestata al Parco della Resistenza : Piccola contestazione nei confronti della sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione del 75esimo anniversario della "difesa di Roma". Alcune manifestanti al parco della Resistenza hanno esibito ...

Roma : incideva il suo nome nel Parco Archeologico del Colosseo - denunciato : denunciato dalla polizia locale di Roma Capitale un 21enne, sorpreso mentre stava incidendo la sua firma sul muro che costeggia la via Sacra, all’interno dell’area archeologica del Colosseo. Il giovane inglese, nascondendosi tra i molti turisti presenti, stava cercando di incidere il suo nome quando è stato sorpreso da una dipendente del Ministero dei Beni Culturali che ha segnalato l’accaduto ad una pattuglia del I Gruppo ...

Un arresto ogni due giorni - ma il Parco del Valentino resta in mano a chi spaccia : Loro ci sono sempre. Anche in una mattinata qualunque di inizio settembre. Con i torinesi quasi tutti rientrati, vacanze finite e pensieri rivolti al lavoro e alla riapertura delle scuole. Non fa ...

Come l’area dell’ex Gasometro di Bari diventerà un Parco verde con giochi per bimbi e pista ciclabile : Cosa prevede il progetto di riqualificazione dell'area dell'ex Gasometro di Bari? Ecco Come sarà il parco urbano che sorgerà nel quartiere Libertà al posto dell'ex fabbrica, tra area giochi per i bambini e pista ciclabile, zona relax e per lo sport.Continua a leggere

SParco partner del nuovo Driving Simulation Center : Il sogno di sfrecciare a 300 orari su un circuito di F1 al volante delle monoposto più veloci a mondo diventa realtà grazie ai simulatori del nuovo Driving Simulation Center che aprirà al pubblico sabato 8 settembre alle ore 18 in viale Luigi Gori 30 a Firenze. partner dell’iniziativa è SPARCO, azienda da sempre leader […] L'articolo SPARCO partner del nuovo Driving Simulation Center sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Valentia in festa : da domani due giorni di dibattiti al Parco delle Rimembranze : "Il coinvolgimento di autorevoli e prestigiosi esponenti della politica, delle istituzioni, dell'economia, della chiesa e del giornalismo " ha commentato, alla vigilia, Anthony Lo Bianco " assicura ...

Mostra del Cavallo - tutto pronto per 'evento-zero' al Parco 'A. Langer' - Programma : Presenti anche il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta , l'assessore al Commercio e Turismo Riccardo Carletti e il regista degli spettacoli Nico Belloni . ' La scelta dell'Ansa del Tevere è ...

Valentia in festa. Una due giorni intensa al Parco delle Rimembranze : La due giorni conclude il ricco cartello di attività socio culturali, di politica, economia, ambiente e del tempo libero che tanto successo hanno riscosso tra il pubblico durante l'estate. Il ...

Torino - droga in cambio dei vestiti al Parco del Valentino : il "cliente" rimane a torso nudo : Fermato dalla polizia lo spacciatore: già sottoposto all'obbligo di firma in giugno per lo stesso motivo, era di nuovo sul "posto di lavoro"

Catanzaro : Settembre al Parco NaturArt 2018" all'insegna dell'integrazione e dell'accoglienza - presentato il programma della kermesse ... : L'organizzazione degli spettacoli è della EsseEmme musica del promoter Maurizio Senese. La sezione cabaret sarà affidata alla verve di uno dei più conosciuti attori calabresi, Enzo Colacino, che si ...

"Settembre al Parco NaturArt 2018" all'insegna dell'integrazione e dell'accoglienza - presentato il programma della kermesse culturale : L'organizzazione degli spettacoli è della EsseEmme musica del promoter Maurizio Senese. La sezione cabaret sarà affidata alla verve di uno dei più conosciuti attori calabresi, Enzo Colacino, che si ...

Speciale energia : pervenute tre offerte per la costruzione del Parco eolico a Dulcigno in Montenegro : Podgorica, 04 set 14:30 - , Agenzia Nova, - Il ministero dell'Economia montenegrino ha comunicato oggi che la gara d'appalto per la costruzione del parco eolico di Briska gora, vicino... , Mop,

Al Parco Nazionale della Sila il 2° Raduno Nazionale di AstrofiLIS : ... con l'obiettivo di ritrovarsi e condividere insieme la passione comune per questa scienza. Sarà un programma ricco di momenti di formazione e cultura, in quanto i partecipanti potranno seguire delle ...

Energia : pervenute tre offerte per la costruzione del Parco eolico a Dulcigno in Montenegro : Podgorica, 04 set 11:04 - , Agenzia Nova, - Il ministero dell'Economia montenegrino ha comunicato oggi che la gara d'appalto per la costruzione del parco eolico di Briska gora, vicino... , Mop,