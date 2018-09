Papa - Chiesa non vuole solisti fuori coro : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 8 SET - "Di unione ha bisogno la Chiesa, non di solisti fuori dal coro o di condottieri di battaglie personali. Il Pastore raduna: vescovo per i suoi fedeli, è cristiano ...

Papa Francesco : "La Chiesa ha bisogno di unione - non di solisti fuori dal coro" : Il vescovo non vive in ufficio, come un amministratore di azienda, ma tra la gente, sulle strade del mondo, come Gesù". E ancora: un pastore della Chiesa "non si compiace di comfort, non ama il ...

Abusi - Viganò - Papa Francesco : la Chiesa torni meno mediatica e più chiesa : Le accuse di omosessualità e di coperture di violenze diventano uno strumento di battaglia politica e curiale. Con la chiesa trasformata in un'agenzia di comunicazione. Ecco il commento di Giuliano ...

Becciu : "La Chiesa si salva solo se siamo uniti al Papa" : Se ci ritroviamo uniti al Papa la Chiesa si salverà . Se invece creiamo divisioni, la Chiesa rischia gravi conseguenze". Lo ha sottolineato ieri il cardinale Angelo Becciu che da oggi inizierà il suo ...

Scandalo abusi sessuali : la Chiesa pakistana sostiene Papa Francesco : Il mondo non può guidare la Chiesa secondo i propri progetti terreni'. Il commento si inserisce nella diatriba che sta dividendo la Chiesa in seguito alla pubblicazione di una lettera di 11 pagine ...

Pedofilia - Papa chiede perdono : "Amarezza per le sofferenze arrecate dalla Chiesa" : Durante la sua visita Bergoglio ha "chiesto perdono al Signore per questi peccati, per lo scandalo e il senso di tradimento procurati". Intanto Viganò accusa da un rifugio segreto: "Altri cardinali sapevano e hanno taciuto"

Pedofilia : Papa - rimediare a fallimenti della Chiesa in Irlanda : Nella visita in Irlanda, Papa Francesco ha dovuto "farsi carico del dolore e dell'amarezza per le sofferenze causate in quel Paese da varie forme di abusi, anche da parte di membri della Chiesa, e del fatto che le autorita' ecclesiastiche in passato non abbiano saputo affrontare in maniera adeguata questi crimini". Ma oggi le cose stanno cambiando e deve essere incoraggiato "lo sforzo per rimediare ai fallimenti ...

