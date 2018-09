Papa | mondo fatica a vivere accoglienza

Lutto nel mondo della musica : è morto Claudio Scimone - papà dei Solisti Veneti : mondo della musica in Lutto . Nella notte è morto a Padova il maestro Claudio Scimone , fondatore e direttore dei “ Solisti Veneti ” dal 1959. Fatali le complicanze respiratorie dopo una caduta avvenuta qualche tempo fa in vacanza che gli aveva provocato la frattura di alcune costole. Avrebbe compiuto 84 anni a dicembre.Continua a leggere

Rocca di Papa - tensione a Mondo Migliore : 21.35 tensione davanti al centro ' Mondo Migliore ' a Rocca di Papa , dove sono attesi in serata un centinaio di migranti che erano a bordo della nave Diciotti. Due diversi gruppi di cittadini hanno intavolato accese discussioni tra i pro e i contrari all'arrivo dei profughi. Un gruppo di residenti, anche di comuni limitrofi, hanno esposto cartelli con la scritta 'Welcome refugist', un'altro gruppo invece ha urlato: "qui non li vogliamo". La ...

Castelli Romani - i migranti della Diciotti martedì al “Mondo Migliore” di Rocca di Papa : L’aria è frizzantina in questo lunedì di fine agosto ai Castelli Romani e il sole è alto sulla via dei Laghi che dalla Capitale conduce allo specchio lacustre di Castel Gandolfo. Il panorama è suggestivo, immerso nel verde proprio come lo è “Mondo Migliore” il centro indicato da Papa Francesco, di ritorno dall’Irlanda, come destinazione dei migrant...