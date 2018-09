Papa Francesco | La Chiesa ha bisogno di unione | non di solisti fuori dal coro

Maurizio Costanzo : «Sogno di intervistare Papa Francesco» : In occasione del Premio Navicella Sardegna di sabato prossimo a Porto Rotondo, Maurizio Costanzo verrà insignito del riconoscimento speciale intitolato alla storica organizzatrice dell'evento Olimpia Matacena, attribuito ad importanti personalità della comunicazione e dello spettacolo. Raggiunto dai microfoni de La Nuova Sardegna il conduttore, che ha recentemente compiuto ottant'anni, ha ripercorso alcune tappe importanti fondamentali ...

Papa FRANCESCO/ Gli affari non vivono di zeri - ma di un cuore aperto all'altro : PAPA FRANCESCO ha rilasciato una lunga intervista al Sole 24Ore. L'ordine economico auspicato dal PAPA non si fonda sul profitto ma sul cuore aperto.

Papa Francesco boccia il reddito di cittadinanza : non aiuta a sviluppare un Paese : di Franca Giansoldati Città del Vaticano - reddito di cittadinanza? Non fa bene allo sviluppo di un Paese. Papa Francesco boccia, indirettamente, la proposta di M5s in modo netto e inequivocabile, ...

Intervista a Papa Francesco : «I soldi non si fanno con i soldi ma con il lavoro» : Nelle parole del Pontefice l’attività economica non riguarda solo il profitto ma comprende relazioni e significati, non è solo tecnica ma è anche etica. Bisogna coltivare la speranza che non è solo ottimismo. I migranti? Sono sfida e speranza, siano rispettosi di leggi e cultura di chi li accoglie...

Il «filo rosso» della dottrina economica di Papa Francesco : Nella sua pastorale «economica» papa Francesco non lascia indietro niente e nessuno. È chiara nella comprensione, ma complessa nell’argomentazione. E molto incisiva nelle conclusioni....

Papa Francesco : “No ai sussidi - è il lavoro che conferisce dignità all’uomo” : Papa Francesco contesta l'utilità dei sussidi economici: "È il lavoro che conferisce la dignità all'uomo, non il denaro. Una sana economia non è mai slegata dal significato di ciò che si produce e l'agire economico è sempre anche un fatto etico. Il lavoro crea dignità, i sussidi, quando non legati al preciso obiettivo di ridare lavoro e occupazione, creano dipendenza e deresponsabilizzano".Continua a leggere

Papa Francesco - lezioncina a Matteo Salvini sul Sole 24 Ore : 'Gli immigrati in fuga dalla miseria...' : Papa Francesco torna a criticare l'operato del governo , seppur senza citarlo, sulla questione migranti e questa volta lo fa dalle colonne de Il Sole 24 ore con una lezione di economia : 'L'agire economico è sempre un fatto etico. Non è più possibile che gli operatori economici non ascoltino il grido dei poveri'. E poi consiglia l'Europa su come muoversi: 'L' Europa ha ...

Papa Francesco boccia il reddito di cittadinanza : non aiuta a sviluppare un Paese : Va da sé che per il Papa una sana economia 'non è mai slegata dal significato di ciò che si produce e l'agire economico è sempre anche un fatto etico'. Disoccupazione. 'E' la conseguenza di un ...

Vaticano - Papa Francesco : 'Il lavoro dà dignità - non il denaro' : Ancora una volta, dunque, il Santo Padre ha evidenziato i limiti della cultura del profitto, mettendo l'accento su come un'economia sana debba essere connessa al lavoro e non alla ricerca spasmodica ...

Papa Francesco - L'INTERVISTA/ "I soldi quelli veri si fanno lavorando" : Lunga intervista del quotidiano Il Sole 24 Ore a PAPA FRANCESCO sul tema dell'economia, del lavoro, dei migranti e dell'Europa. Ecco alcuni estratti di quello che ha detto

Papa Francesco al 'Sole 24 Ore' : lavoro e genio creativo per porre le basi di un "nuovo ordine economico" : Parla di lavoro , economia , e ancora di migranti e dell' Europa che ha bisogno di speranza e futuro. Nell'intervista in esclusiva a " Il Sole 24 Ore ", la prima mai concessa a un giornale economico e finanziario, Papa ...

Papa Francesco - L’INTERVISTA/ “I soldi quelli veri si fanno lavorando” : Lunga intervista del quotidiano Il Sole 24 Ore a PAPA FRANCESCO sul tema dell'economia, del lavoro, dei migranti e dell'Europa. Ecco alcuni estratti di quello che ha detto(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 10:27:00 GMT)

Papa Francesco - “soldi non si fanno con i soldi ma col lavoro. No a sussidi se non puntano a ridare un’occupazione” : “È il lavoro che conferisce dignità all’uomo, non il denaro. L’agire economico è sempre un fatto etico”, così Papa Francesco al Sole24Ore. Nella prima intervista rilasciata a un giornale economico-finanziario il Pontefice approfondisce quella che nell’ultimo documento della Congregazione per la Dottrina della fede definisce “economia dello scarto”, ricordando che “i sussidi, quando non legati al ...

Papa Francesco : 'È il lavoro che dà dignità all'uomo - non il denaro' : 'Non avere un progetto condiviso sulla riduzione delle diseguaglianze in un sistema sempre più globalizzato può determinare 'l'economia dello scarto', dove le stesse persone diventano 'scarti'', ha ...