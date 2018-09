Paola Caruso incinta | parla l’ex Francesco | “Le cose sono andate diversamente | nessuno è

Paola Caruso incinta - l’ex fidanzato Francesco Caserta rompe il silenzio dopo l’accusa di essere scappato! : Qualche giorno fa Paola Caruso ha raccontato in un’intervista al settimanale Chi il momento difficile che sta attraversando in questo periodo della sua vita. La ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’ ha riferito di aver scoperto di essere incinta di Francesco Caserta, l’uomo con cui credeva di aver trovato la stabilità sentimentale, ma di essere stata abbandonata da lui subito dopo aver comunicato la notizia della sua gravidanza. “Vivevamo ...

Chi è Francesco Caserta - l’ex fidanzato di Paola Caruso e padre del suo bambino : Francesco Caserta è l’ex fidanzato di Paola Caruso e il padre del suo bambino. Qualche giorno fa l’ex Bonas di Avanti un altro ha rivelato di essere incinta, mostrando il pancione di cinque mesi. Purtroppo la gravidanza della modella non sta procedendo nel migliore dei modi visto che il suo compagno l’ha abbandonata durante l’estate, cacciandola via dalla casa che condividevano. Ma chi è Francesco Caserta? L’ex ...

Pomeriggio 5 : il messaggio d’affetto di Barbara d’Urso per Paola Caruso : Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso mando un messaggio a Paola Caruso: le parole della conduttrice durante la diretta L’intervista rilasciata da Paola Caruso al settimanale Chi ha fatto il giro del web in queste ore. Il motivo? L’ex bonas, nello specifico, haha dichiara di essere incinta e di essere stata abbandonata dal padre del bambino. Della notizia, oggi, […] L'articolo Pomeriggio 5: il messaggio d’affetto di ...

Pechino Express 2018 : Paola Caruso era incinta alla partenza. Ma non si fanno i controlli medici prima di un road game? : Paola Caruso incinta (da Instagram) Paola Caruso sta per diventare mamma. Come dichiarato nel corso di un’intervista a Chi, la storica Bonas di Avanti un Altro! è incinta di quattro mesi, e sta nel contempo affrontando la fine della relazione con il padre del bambino (“è scappato” dichiara sconfortata). Quello che si rivela televisivamente interessante sono le tempistiche di questa gravidanza, che stonano con la partecipazione ...