Pallavolo – Torneo di Montreux | l’Italia brilla contro il Brasile | è finale per le azzurre

sportfair

: Mondiali volley: Zaytsev, partiamo bene. Il capitano azzurro: 'Torneo per step, ansiosi di cominciare' | #ANSA - ansacalciosport : Mondiali volley: Zaytsev, partiamo bene. Il capitano azzurro: 'Torneo per step, ansiosi di cominciare' | #ANSA - TusciaUp : Presentato a Palazzo dei Priori il Torneo Hot Buttered - bea200794 : @Unstoppable__94 @famigliasimpson @salentino96 @napoliforever89 @Tvottiano @tw_fyvry @mistereffe91 @ZeusMega… -

(Di sabato 8 settembre 2018) L’Italia femminile didi mette in tasca ladeldiNeldila nazionale italiana femminile ha sconfitto il3-2 (19-25, 25-18, 22-25, 25-17, 15-12), qualificandosi per la. Domani alle ore 16 si giocheranno il primo posto della manifestazionela vincente tra Turchia e Russia (in campo adesso). Le partite sono visibili in streaming a pagamento su Laola1.tv Molto positiva la prestazione delle ragazze di Mazzanti, capaci di battere dopo oltre due ore di gioco una tra le favorite alla vittoria del Campionato Mondiale 2018, presentatasi in Svizzera al gran completo. Dopo un primo parziale nonnte, la nazionale tricolore si è prontamente riscatta, chiudendo il match alla grande: nel quarto set e nel tie-break lesono state padrone del campo. Tra le fila italiane ottima la prova di Paola Egonu, ...