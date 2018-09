Pallavolo – Campionato Europeo U19 | l’Italia stende la Turchia | le azzurre staccano il

Pallavolo - lunedì scatta il ritiro della Nazionale italiana maschile in vista del Campionato del Mondo : In vista dei Campionati del Mondo in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre, la Nazionale italiana maschile di Pallavolo si radunerà lunedì Sta per concludersi il periodo di riposo della Nazionale maschile che lunedì 16 in serata tornerà a radunarsi come da tradizione a Cavalese (TN). In Val di Fiemme il gruppo allenato da Gianlorenzo Blengini comincerà così ufficialmente la sua preparazione in vista dei Campionati del Mondo ...