PAGELLE Italia-Polonia 1-1 | i voti della partita | Chiesa il migliore in campo Uefa

Italia-Polonia Nations League - le PAGELLE degli Azzurri : Finisce 1-1 tra Italia e Polonia il match di esordio in Nations League della Nazionale di Roberto Mancini. La Polonia passa meritatamente in vantaggio al 40' con Zielinski che batte Donnarumma ...

Italia-Polonia 1-1 - PAGELLE : Balotelli monotono - Chiesa sveglia tutti; Zielinski a tutto campo : Queste le pagelle dell'Italia dopo l'1-1 con la Polonia all'esordio nella nuova Uefa Nations League: 6,5 Donnarumma : Grande anticipo nel tuffo su Zielinski all'inizio, bene anche su Krychowiak. Il ...

PAGELLE/ Italia-Polonia (1-1) : i voti della partita (Uefa Nations League 1^ giornata) : Pagelle Italia Polonia (1-1): i voti della partita, primo match per gli azzurri alla Uefa Nations League 2018. Ecco i migliori e i peggiori in campo al Dall'Ara. (Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 23:03:00 GMT)

PAGELLE Italia-Polonia 1-1 : Chiesa cambia la partita - Balotelli bocciato - miracoli Donnarumma : Pareggio prezioso in rimonta per l’Italia contro la Polonia nel primo match della Nations League 2018-2019. Il rigore trasformato da Jorginho ha risposto al vantaggio iniziale di Zielinski. Decisivo l’ingresso nella ripresa di Federico Chiesa. Pagelle Italia-Polonia 1-1 ITALIA: Donnarumma: 7. Se il migliore in campo è il portiere c’è per forza qualche problema. Gigi si inventa due miracoli incredibili nei primi tenta ...

Italia-Polonia 1-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : 1/17 Fabio Ferrari/LaPresse ...

PAGELLE/ Italia-Polonia : i voti della partita (Uefa Nations League - primo tempo) : Pagelle Italia Polonia: i voti della partita, primo match per gli azzurri alla Uefa Nations League 2018. Ecco i migliori e i peggiori in campo al Dall'Ara. (Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 21:31:00 GMT)

LIVE PAGELLE Italia-Polonia - Nations League 2019 in DIRETTA : tutti i voti in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-Polonia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. Allo Stadio Dall’Ara di Bologna andrà in scena la prima partita della competizione per la nostra Nazionale che affronterà i biancorossi in un incontro già molto importante per la conquista del primo posto nel girone e dunque per la qualificazione alla Final ...

F1 - PAGELLE GP Italia 2018 : Hamilton spietato - Bottas scudiero - Raikkonen eroico - Vettel finisce ko : Il Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno potrebbe avere scritto la parola “fine” alle speranza di gloria di Sebastian Vettel. Lewis Hamilton ora ha più di una gara di vantaggio in classifica e, ovviamente, potrà gestire questo margine grazie, anche, ad una vettura davvero notevole. La gara di Monza ha riservato diverse emozioni con alcuni piloti promossi, altri bocciati. Andiamo a scoprire quali. LE Pagelle DEL GP ...

MotoGP - PAGELLE GP Austria 2018 : Lorenzo impeccabile - Marquez ci prova - Dovizioso delude - Rossi si supera - male gli altri italiani : Jorge Lorenzo (Ducati) vince il Gran Premio d’Austria 2018 di MotoGP e risulta il migliore sul tracciato del Red Bull Ring. Il pilota spagnolo merita il massimo dei voti al termine di una prova davvero impeccabile, nella quale si comporta decisamente meglio del compagno Andrea Dovizioso. Marc Marquez non sale sul gradino più alto del podio ma non ha nulla da recriminare, mentre Valentino Rossi, nonostante le difficoltà, tiene alto il nome ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : Croazia-Italia 10-8. Le PAGELLE del Settebello : L’Italia è stata battuta anche dalla Croazia, per 10-8, nella finale per il bronzo agli Europei di Pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un primo quarto disastroso, chiuso sul 4-0 dalla squadra balcanica. Gli azzurri non sono più rientrati in partita. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello. ITALIA 5.5 DEL LUNGO Marco, 5: forse la prestazione più opaca di questo torneo. Non arriva al 50% di parate, nel secondo periodo lo ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Spagna-Italia 8-7. Le PAGELLE del Settebello : L’Italia è stata battuta in maniera beffarda dalla Spagna per 8-7 nelle semifinali degli Europei di Pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un gol fantasma non convalidato a Pietro Figlioli, che avrebbe portato la sfida ai rigori. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello. ITALIA 6 DEL LUNGO Marco, 6.5: il 50% di parate, non fa la differenza come nelle precedenti uscite, ma comunque in diverse occasioni è decisivo. DI FULVIO ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Russia 11-1 - le PAGELLE degli azzurri. Del Lungo mostruoso : Vola in semifinale il Settebello agli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Barcellona: gli azzurri si impongono per 11-1 nei quarti con la Russia e arrivano al penultimo atto, al termine dell’ennesima performance perfetta sul piano tecnico e tattico. Andiamo a rivivere la partita odierna con le pagelle dei protagonisti azzurri. Italia Del Lungo, voto 10: davvero difficile fare di meglio rispetto ad oggi. Il portierone dell’AN ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Ungheria 9-10. Le PAGELLE del Setterosa : L’Italia abbandona il torneo continentale di Pallanuoto femminile ai quarti di finale: l’Ungheria vince 10-9 e vola in semifinale. Per il Setterosa ora un mesto tabellone per il quinto posto. Andiamo a scoprire le pagelle della sfida odierna. ITALIA 6 GORLERO Giulia, 7.5: cosa chiedere di più alla nostra numero 1? Dodici parate su ventidue tiri subiti, un rigore neutralizzato: altra prestazione sontuosa del nostro portiere. TABANI ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Francia-Italia 3-11. Le PAGELLE del Setterosa : Nell’ultima giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile il Setterosa ha battuto la Francia per 11-3, puntellando il terzo posto nel raggruppamento. Ora, dall’esito di Grecia-Olanda dipenderà la posizione finale delle azzurre, che potrebbero essere anche seconde (ma le elleniche dovrebbero vincere con otto reti di scarto, risultato abbastanza improbabile). In chiusura di giornata Spagna-Russia determinerà ...