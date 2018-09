Oroscopo Paolo Fox di sabato 8 settembre

superguidatv

(Di sabato 8 settembre 2018) Puntuale come sempre torna l’appuntamento conFox e l’del giorno.2018: come se la passano i 12 segni dello zodiaco? Ecco per voi le previsioni e l’delle stelle che il noto astrologo ha rivelato in esclusiva sulle frequenze di Radio LatteMiele.oggi,Fox: le previsioni diSiete pronti a scoprire l’del giorno rivelato in esclusiva daFox? Ecco le previsioni, segno per segno, per la giornata di oggi riguardanti amore, lavoro, fortuna e salute.: Ariete, Toro e Gemelli Ariete Se ci sono state troppe divergente, troppe tensioni, troppi allontanamenti, ora bisogna recuperare! Per fortuna, da domenica Venere non sarà più opposta. E’ un momento buono per i lavori. Come ho già ripetuto più volte in passato, spesso sono lavori part-time, non consecutivi. O ...