Oppo Find X Lamborghini | uno smartphone fuoriserie

Oppo - lo smartphone Find X arriva in Italia : La casa cinese lo definisce "smartphone rivoluzionario, un capolavoro di tecnologia e design". E fin qui tutto nella norma. Ma poi si scopre che il nuovo dispositivo - senza bordi e sensori visibili sulla superficie - ha qualche funzione assolutamente innovativa. Come la...

Oppo Find X arriva in Italia a partire dai negozi MediaWorld - ma che prezzi : OPPO Find X è disponibile all'acquisto in Italia a partire dai negozi e dal sito MediaWorld. Riepiloghiamo le caratteristiche tecniche e scopriamo i prezzi per il nostro Paese. L'articolo OPPO Find X arriva in Italia a partire dai negozi MediaWorld, ma che prezzi proviene da TuttoAndroid.

Oppo Find X disponibile in Italia : Finalmente è arrivato anche in Italia l’Oppo Find X annunciato al museo del Louvre lo scorso Giugno. Il Find X è disponibile da oggi, 7 Settembre, in alcuni negozi MediaWorld e sul sito www.mediaworld.it ad un prezzo di 999€. La caratteristica principale del Find X è sicuramente il display OLED da 6,4″ con risoluzione Full HD+ e lati curvi che ha un rapporto display/superficie del 93,8%. I più amanti della tecnologia, però, si ...

Lo smartphone a tutto schermo Oppo Find X arriva in Italia e costa 999 euro : Quando è stato presentato al pubblico mondiale lo smartphone Oppo Find X non ha mancato di attirare l’attenzione di molti, ma finora acquistarlo in Italia era impossibile. Le cose cambiano oggi, venerdì 7 settembre, giorno scelto dal produttore per portare il suo gadget di punta anche da noi. Nel corso di un evento tenutosi a Milano, Oppo ha annunciato l’arrivo sul mercato nostrano di Find X e il prezzo che occorrerà pagare per ...

Xiaomi Mi Mix 3 come Oppo Find X con fotocamere a comparsa? L’immagine dal vivo : Lo Xiaomi Mi Mix 3 ripreso in un immagine dal vivo mostrerebbe la fotocamera a comparsa con il meccanismo già visto sull’Oppo Find X: ecco i dettagli.Sul mercato di recente abbiamo notato che alcuni importanti produttori cinesi di smartphone stanno iniziando una nuova tendenza: quella di utilizzare le fotocamere a comparsa attraverso un meccanismo interno.Stiamo ovviamente parlando dell’Oppo Find X ma anche del vivo Nex S che ...

Confindustria - ex direttore de Il Sole 24 ore professore alla Luiss? Giornalisti : “Incredibile e inOpportuno” : Una docenza “inopportuna” che ha dell'”incredibile”. Così in un comunicato sindacale i Giornalisti del Sole 24 Ore hanno definito l’incarico ricevuto dall’ex direttore Roberto Napoletano presso la Luiss. Ovvero l’ateneo promosso da Confindustria che è anche l’editore del quotidiano economico travolto da uno scandalo giudiziario proprio sotto la gestione Napoletano.Al quale, come riportato il 30 ...

Oppo Find X si aggiorna con miglioramenti alla fotocamera e le patch di sicurezza di agosto : A distanza di un paio di mesi dalla sua presentazione ufficiale, per OPPO Find X è finalmente arrivato il momento del primo aggiornamento L'articolo OPPO Find X si aggiorna con miglioramenti alla fotocamera e le patch di sicurezza di agosto proviene da TuttoAndroid.

Oppo Find X Lamborghini Version in pre-ordine in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del via ai pre-ordini di OPPO Find X Lamborghini Version, smartphone che sarà disponibile a partire da venerdì 10 agosto L'articolo OPPO Find X Lamborghini Version in pre-ordine in Cina proviene da TuttoAndroid.

Oppo Find X è bello ma fragile : si spezza come un grissino nel bend test : OPPO Find X finisce nelle crudeli mani di JerryRigEverything e deve superare test di rigatura, di calore e di piegatura: come se la sarà cavata? Non molto bene a quanto pare. L'articolo OPPO Find X è bello ma fragile: si spezza come un grissino nel bend test proviene da TuttoAndroid.

Oppo Find X va a ruba - vendute 20.000 unità in 15 minuti : Sin dall’annuncio ufficiale a fine giugno, OPPO Find X si è dimostrato uno smartphone capace di attirare molto l’attenzione su di sé. Qualche settimana […] L'articolo OPPO Find X va a ruba, vendute 20.000 unità in 15 minuti proviene da TuttoAndroid.

Il primo teardown di Oppo Find X è interessante come il telefono : eccolo messo a nudo : In un momento storico in cui ogni smartphone è la copia di un altro i cinesi di OPPO hanno dimostrato che si può ancora stupire, e meritano dei complimenti L'articolo Il primo teardown di OPPO Find X è interessante come il telefono: eccolo messo a nudo proviene da TuttoAndroid.

Oppo Find X - top di gamma con fotocamere a scomparsa : Oppo Find X, il nuovo flagship del colosso cinese degli smartphone, arriva in Italia dopo l'estate. Annunciato con una conferenza stampa al Museo del Louvre di Parigi, Oppo Find X si distingue per le due colorazioni sfumate Glacier Blue e Bordeaux Red con effetto...