Olivicoltura | CIA e Anabio | puntare sul metodo bio e sul modello intensivo

(Di sabato 8 settembre 2018) L’Made in Italy deve intraprendere al più presto la strada della modernizzazione e dell’innovazione per recuperare competitività sui mercati e guadagnare sostenibilità ambientale, investendo su unproduttivoe tecnologico, che valorizzi al contempo il patrimonio varietale dei diversi territori e utilizzi anche ilbiologico: è quanto emerso dal convegno “L’biologica intensiva, un’opportunità per la competitività dell’olio extravergine d’oliva italiano” organizzato da Cia-Agricoltori Italiani enell’ambito del SANA 2018 a Bologna Fiere. Oggi in Italia l’olivo è coltivato su un milione di ettari, conta oltre 820.000 aziende agricole e circa 5.000 frantoi. Il valore della produzione agricola è di 1,3 miliardi di euro, mentre il fatturato dell’industria olearia è di ...