Oettinger: 'Così l'Italia penalizza se stessa e può distruggere l'Europa'

Se l'bloccasse il bilancio Ue 2021-2027 "si applicherebbe il bilancio 2020 che però penalizzerebbe il vostro Paese rispetto al nuovo quadro finanziario che darà più risorse per i migranti, più fondi di coesione per le regioni del Mezzogiorno e ad altri capitoli di spesa importanti". Così il commissario al Bilancio Ue,a Repubblica, che aggiunge:"Questo è uno dei messaggi che porterò a Cernobbio e a Di Maio, Savona e Moavero giovedì prossimo a Roma". Il 3%? "E' un tetto massimo da non superare".(Di sabato 8 settembre 2018)