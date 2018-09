Oceano Atlantico | si forma la tempesta tropicale Helene | in arrivo Isaac | due nuovi

Oceano Atlantico : presto lo sviluppo della tempesta tropicale Helena - alte possibilità che diventi un uragano : L’ Oceano Atlantico sta per dare origine ad una nuova tempesta tropicale che potrebbe minacciare alcune isole dei Caraibi durante la seconda parte della prossima settimana. Il prossimo nome nella lista delle tempeste tropicali per la stagione 2018 degli uragani dell’ Atlantico è Helena , che segue Gordon e Florence, ora uragano di categoria 3. La nuova caratteristica è una forte perturbazione tropicale a ovest delle Isole di Capo Verde. “Le ...

Oceano Atlantico - Florence è ora un uragano di categoria 3 : minaccia per Bermuda e USA [MAPPE] : 1/14 ...

Oceano Atlantico - dopo Gordon - è pronto l’uragano Florence : rischio di diverse tempeste tropicali entro metà Settembre : dopo la tempesta tropicale Gordon , Florence è in agguato nell’ Atlantico mentre potrebbero svilupparsi ulteriori minacce tropicali per Stati Uniti, America Centrale e Caraibi a metà Settembre . Settembre rappresenta il picco della stagione degli uragani dell’ Atlantico e le indicazioni confermano che sarà così, considerata la potenziale formazione di altri sistemi nelle prossime settimane. Un parametro che traccia la salita dell’aria nei tropici ...

Oceano Atlantico - la tempesta tropicale Florence potrebbe trasformarsi in un uragano e minacciare le Bermuda e gli USA [MAPPE] : 1/10 Credit: NASA Worldview ...

L’ambizioso progetto : stampare una barca in 3D e farle attraversare l’Oceano Atlantico : Un ambizioso progetto per i ragazzi di Ocore, la startup palermitana fondata da Francesco Belvisi, Daniele Cevola e Mariga Perlongo: stampare una barca in 3D e farle attraversare l’Oceano Atlantico. L’obiettivo è varare la barca, un Mini 6.50, entro il prossimo ottobre, e sarà poi il giovane skipper Alessandro Torresani e prendere parte alle qualificazioni che lo porteranno a veleggiare nella Mini Transat 2019, la storica traversata ...