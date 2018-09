NVIDIA SHIELD TV in offerta con la promozione Back to school

NVIDIA SHIELD TV si aggiorna alla SHIELD Experience 7.1 : NVIDIA SHIELD TV sta iniziando ad aggiornarsi alla SHIELD Experience 7.1, le cui novità più importanti sono senza dubbio NVIDIA Share ed il supporto ai 120Hz. L'articolo NVIDIA SHIELD TV si aggiorna alla SHIELD Experience 7.1 proviene da TuttoAndroid.

NVIDIA SHIELD TV riceve un aggiornamento di GeForce NOW - che diventa ora gratuito : A poche settimane dalla chiusura della sottoscrizione a pagamento, NVIDIA rilascia un aggiornamento per GeForce NOW per NVIDIA SHIELD TV. L'articolo NVIDIA SHIELD TV riceve un aggiornamento di GeForce NOW, che diventa ora gratuito proviene da TuttoAndroid.

I saldi estivi sui giochi NVIDIA SHIELD scadono domani - ecco gli sconti fino al 60% : Diversi giochi per NVIDIA SHIELD sono in promozione fino a domani, 6 luglio, con i saldi estivi: ecco i titoli in sconto fino al 60% sul Google Play Store. L'articolo I saldi estivi sui giochi NVIDIA SHIELD scadono domani, ecco gli sconti fino al 60% proviene da TuttoAndroid.