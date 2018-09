Nuovo ponte Genova | l' intesa per il via ai lavori sembra ancora lontana

"Nuovo ponte in un anno". Ma crolla pure il modellino : Genova - Ricorderà una nave, per estetica e per concetto, che attraversa la Val Polcevera e unisce le due metà di una città ferita e, per dirla con il padre del progetto, non sarà 'un' ponte ma 'il' ...

L'Ad di Autostrade rompe il plastico del Nuovo ponte di Genova di Renzo Piano : Imbarazzo a Genova. Al termine della conferenza stampa di presentazione del progetto di Renzo Piano per un nuovo viadotto sul Polcevera L'Ad di Aspi Giovanni Castellucci ha preso in...

Genova - Castellucci rompe il plastico del Nuovo ponte di Piano : L'ad di Aspi Giovanni Castellucci ha preso in mano una parte del plastico realizzato dallo staff dell'architetto e l'ha fatto cadere mandandolo in mille pezzi. Renzo Piano , che ha assistito al crash ...

Genova - entro il 2019 il Nuovo ponte di Renzo Piano con Autostrade-Fincantieri : L'annuncio è del governatore ligure Toti. L'architetto presentando il progetto assicura: 'Durerà mille anni e sarà di acciaio' -

Ponte Morandi - Renzo Piano presenta il Nuovo viadotto : “È il simbolo di una città che si rialza - durerà 1000 anni” : “Per il momento lo chiamerei ‘il Ponte’, perché questo non è un Ponte qualunque, ma l’elaborazione di un lutto, simbolo di una città che si rialza” così l’archistar Renzo Piano ha presentato oggi in Regione Liguria il progetto per il nuovo Ponte sul Polcevera. “Il nuovo Ponte dovrà durare mille anni – continua l’architetto – non è una battuta. Il nuovo Ponte sarà in acciaio. Dovrà essere un Ponte semplice e parsimonioso, ma non ...

Genova avrà un Nuovo ponte entro il 2019 : Genova avrà un nuovo viadotto entro la fine del 2019, sarà di acciaio, con un'estetica essenziale e probabilmente bianco. "Il nuovo Morandi non può essere un ponte normale, visto il dolore che ha provocato. Vogliamo costruire un simbolo per il futuro della città", ha detto il governatore della Ligur

Genova : svelato Nuovo ponte da Renzo Piano - dovrà durare mille anni : Il nuovo ponte sul Polcevera di Genova sara’ in acciaio, avra’ un passo piu’ breve del precedente e “dovra’ durare mille anni. E questa non e’ una metafora”. Avra’ quattro corsie piu’ quelle di emergenza e “di certo sara’ costruito in tempi brevi, ma questo non vuol dire che sara’ costruito in maniera frettolosa”. L’archistar e senatore a vita Renzo Piano (che ...

Genova : Nuovo ponte sarà pronto entro novembre 2019 : “entro ottobre 2019, novembre al massimo, Genova avrà un nuovo Ponte sul torrente Polcevera“. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti alla presentazione del progetto del nuovo viadotto dell’architetto di Renzo Piano. . Al tavolo della Regione ci sono l’architetto, il governatore Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, l’amministratore delegato di ...