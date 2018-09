Nuova Ford GT Heritage Edition 2019 con livrea Gulf Oil

Livrea Gulf Oil per la Nuova Ford GT Heritage Edition 2019 : La nuova Ford GT Heritage Edition 2019 onora la leggendaria Ford GT40 sponsorizzata da Gulf Oil, presentando la Livrea più esclusiva dei motor sport, oltre a una serie di ulteriori dettagli distintivi e unici. Per la prima volta, un option pack previsto per la Ford GT Heritage Edition include dettagli in fibra di carbonio, sia per […] L'articolo Livrea Gulf Oil per la nuova Ford GT Heritage Edition 2019 sembra essere il primo su ...

Ford Mach 1 - Primo avvistamento della Nuova crossover : Un prototipo di una nuova crossover è stato avvistato nella città di Dearborn. La località e altri importanti indizi portano a credere che si possa trattare di un nuovo modello della Ford e più precisamente della crossover compatta in passato definita come Mach 1, attesa sul mercato nel 2020.Gli indizi, i depistaggi ed i particolari. Le immagini mostrano un prototipo totalmente camuffato, ma il lavoro dei tecnici non si è fermato alle pellicole. ...

Ford Mustang - La Nuova Cobra Jet è la più veloce di sempre : Per celebrare i cinquant'anni della Mustang Cobra Jet la Ford americana ha realizzato una nuova versione da corsa della muscle car. La nuova Cobra Jet sarà prodotta in soli 68 esemplari, un numero che rende omaggio al 1968, anno dell'introduzione della coupé a Stelle e Strisce nelle drag race.La più veloce di sempre. Il modello celebrativo sarà disponibile unicamente nelle colorazioni OxFord White o Race Red abbinabili, a richiesta, agli ...

Roma. Nuova illuminazione a led nei sottovia di viale Oxford e in via Tor Vergata : Sono stati realizzati nuovi impianti di illuminazione a led nei sottovia veicolari di viale Oxford e via di Tor Vergata.

Rainbow Six Siege : il primo trailer della stagione Grim Sky mostra la Nuova Base di Hereford : La Base di Hereford è una delle mappe più amate dai giocatori di Rainbow Six Siege, apparsa per la prima volta nella lontanissima beta dello sparatutto tattico firmato da Ubisoft.All'inizio della scorsa stagione la Base era stata rimossa dalle playlist per subire un profondo rework, e si appresta a tornare nei server di Rainbow Six Siege con l'arrivo di Grim Sky, la nuova stagione che introdurrà inoltre due nuovi operatori al roster del gioco. ...

Ford : sulla Nuova Focus debutta il Wrong Way Alert : Il dispositivo di sicurezza elaborato dagli ingegneri del team dell'Ovale Blu avvisa il guidatore quando questo imbocca...

Sulla strada dei profumi al volante della Nuova Ford Focus : È decisamente una Ford Focus, con un chiaro richiamo alla storia di questa berlina, ma la nuova vettura ha subito una netta accelerazione verso il futuro. A vent’anni dal primo modello la distanza con la versione del 1998 appare siderale. Il design e i contenuti tecnologici di oggi dimostrano chiaramente come il modo di vivere e guidare l’auto sia radicalmente cambiato. Lo capisci meglio salendo a bordo della nuova Ford Focus. Portandola a ...

La Nuova Ford Focus conquista le 5 stelle Euro NCAP : Finalmente sulle strade di tutto il mondo la nuova berlina di cui tanto si è parlato, prossima alla commercializzazione, raggiunge un altro obiettivo e di conseguenza risultato, che è un ulteriore biglietto da visita – sicuramente apprezzabile – per tutti i potenziali utenti dei prossimi anni. La nuova Focus ha ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle Euro NCAP – uno dei primi veicoli a ricevere il punteggio più alto, ...

Watford - omaggio ai tifosi : la Nuova maglia da trasferta per i 19 fedelissimi : L'ultima Premier League li ha visti chiudere a quota 40 punti, 7 in più della zona retrocessione. Una salvezza senza troppi patemi per il Watford , squadra che piuttosto ha faticato eccome lontano da ...

Ford Ecosport - piace la Nuova trazione integrale : Alla Ford Ecosport per chiudere il cerchio mancava la trazione integrale. Ora c'è e non delude le attese, come abbiamo potuto sperimentare a Cortina: partenza da Rio Gere, 1680 metri sul livello del ...

Nuova Ford Focus - la prova : un concentrato di hi-tech : A 20 anni di distanza dalla prima edizione la Nuova Focus si distingue grazie a una bellezza sobria, a cui non manca nulla e di cui ci si lascia prendere a poco a poco. L’auto è costruita sulla base della piattaforma globale C2 progettata per ottimizzare la reattività in caso di collisione, ottimizzare i consumi e offrire più spazio. Una dote che è sicuramente vera per quanto riguarda l’abitacolo, caratterizzato da sedute ampie e comode, meno ...