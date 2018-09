Nuoto di fondo | Mondiali juniores 2018 | doppia medaglia per le staffette italiane

Nuoto di fondo - World Series 2018 : Gregorio Paltrinieri e la nuova sfida - in gara a Chun’An. I convocati dell’Italia : Gregorio Paltrinieri è pronto per tornare in acqua ma questa volta non lo farà in vasca bensì in mare. Il Campione Olimpico dei 1500 metri, dopo degli Europei non andati come ci si aspettava a causa di un problema fisico, ripartirà dalle World Series di Nuoto di fondo (la ex Coppa del Mondo). Il carpigiano si era già cimentato in acque libere nel massimo circuito ottenendo il quinto posto a Doha a inizio marzo ma non vanno dimenticati il ...

Nuoto di fondo - Mondiali juniores 2018 : italiani fuori dal podio nelle 10 km - vincono Brinegar e Ruiz Bravo : Non arrivano medaglie per l’Italia nella seconda giornata dei Mondiali juniores di Nuoto di fondo in corso di svolgimento a Eilat (Israele). Dopo l’oro di Iris Menchini nella cinque chilometri, accompagnati dall’argento e dal bronzo di Giulia Berton e Giulia Salin sui 7,5 km, gli azzurrini erano impegnati nelle 10 km ma sono arrivati soltanto piazzamenti al di fuori del podio. Tra gli uomini settima piazza per Nicola Roberto ...

Nuoto : torna la Gran Fondo Navigli : Tra di loro nuoteranno l'assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri, lo chef vegan Simone Salvini e alcuni protagonisti della Nazionale paralimpica, tra cui Simone Barlaam, Federico ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : Arianna Bridi - l'oro della tenacia a Glasgow : ... grande protagonista di questa competizione con 2 ori e 1 argento, e del russo Kirill Belyaev , battendo il campione del mondo ed europeo in carica della specialità Axel Reymond. Una spedizione ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : Arianna Bridi - l’oro della tenacia a Glasgow : Gli Europei di Glasgow (Gran Bretagna) sono andati in archivio ed è tempo di bilanci per quanto concerne i colori azzurri del Nuoto di fondo. L’Italia ha concluso la propria avventura nel lago di Loch Lomond con 1 oro, 1 argento e 2 bronzi. Quattro medaglie, due delle quali sono arrivate dalla 25 km, la gara più impegnativa del programma. Una distanza che ha premiato Arianna Bridi. La nuotatrice nostrana, due volte bronzo a Budapest ...

Nuoto di fondo - Europei 2018. Arianna Bridi : “Ci ho sempre creduto - fino alla piastra. Questo oro è bellissimo” : Arianna Bridi si è letteralmente consacrata agli Europei 2018 di Nuoto di fondo conquistando la medaglia d’oro nella 25 km. La trentina ha sconfitto il colosso Van Rouwendaal al termine di una volata rovente e palpitante che ha animato il finale della maratona delle acque, vinto grazie a tanta caparbietà e a un cuore infinito. La 22enne ha avuto la meglio nei confronti della grande favorita della vigilia e ha poi raccontato le sue emozioni ...

Europei - 25 km : Furlan bronzo nel Nuoto di fondo : Roma, 12 ago., askanews, - Nella 25 chilometri avvolta dal grigiore e caratterizzata da freddo e pioggia, Matteo Furlan di prende il bronzo in 4h57'55 8, preceduto dall'ungherese Kristof Rasovszky, ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : Arianna Bridi EROICA! Battuto allo sprint il ‘mostro’ Van Rounwendaal nella 25 km! Tripudio azzurro! : L’oro dell’intelligenza e del riscatto. Arianna Bridi, a chiosa della rassegna continentale del Nuoto di fondo a Glasgow (Gran Bretagna), centra l’obiettivo che tanto aveva atteso. Il lago di Loch Lomond si tinge d’azzurro nell’ultima giornata della 25 km. Dopo il bronzo di Matteo Furlan, è la 22enne nativa di Trento a centrare il bersaglio grosso nella prova che racchiude coraggio, lucidità e forza. L’azzurra ...

Europei Nuoto di fondo 2018 : Matteo Furlan medaglia di bronzo nella 25 km! Oro a Rasovszky davanti a Belyaev : Arriva un’altra medaglia per l’Italia dal Nuoto in acque libere agli Europei di Glasgow 2018 (anzi, del Loch Lomond, per voler essere pignoli). La conquista Matteo Furlan nella 25 km, in cui il friulano ha raccolto il terzo posto alle spalle dell’ungherese Kristof Rasovszky, il vero personaggio al maschile di questi Europei, e del russo Kirill Belyaev. Quinto posto per Simone Ruffini, mentre è molto più lontano Alessio ...