Nuoto | Coppa del Mondo 2018 | a Kazan brillano Hosszu e Sjoestroem | vince anche Efimova I

Nuoto - Coppa del Mondo 2018 : Sjoestroem e Hosszu sugli scudi a Kazan. I risultati della prima giornata : A Kazan (Russia) è incominciata la Coppa del Mondo 2018 di Nuoto (si è gareggiato in vasca lunga). prima giornata con la disputa di ben 10 finali, di seguito tutti i risultati . 400 METRI STILE LIBERO (FEMMINILE) – Come da pronostico vittoria dell’ungherese Katinka Hosszu che si impone con il tempo di 4:12.09. La Lady di ferro riesce ad avere la meglio sulla connazionale Zsuzsanna Jakabos (4:14.70) e sulla cinese Chanzhen Zhou (4:16.11). 400 ...

PallaNuoto - Coppa Italia 2018-2019 : sorteggiata la prima fase. Il programma della manifestazione : sorteggiata dalla FIN la prima fase per quanto riguarda la Coppa Italia di Pallanuoto maschile per la prossima stagione. Il regolamento prevede, come di consueto, tre gironi da quattro squadre in tre città diverse (Genova, Roma e Bogliasco), con le prime due squadre di ogni raggruppamento che accedono al turno successivo, le Final Eight, dove sono già di diritto le attesissime Pro Recco e AN Brescia. prima Fase Girone A (a Genova): SC Quinto, ...