Notizie del giorno | politica italiana e Trump

(Di sabato 8 settembre 2018)del: Di Maio in un’intervista al Sole 24 Ore illustra le politiche economiche del Governo. Prosegue lo scontro tra il ministro dell’Interno Salvini. Usa, l’ex presidente Obama è sceso in campo in vista della tornata elettorale.delNews. Di Maio: Il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio illustra in un’intervista al Sole 24 Ore le politiche economiche del Governo: “l’impresa è il volano di sviluppo per il nostro Paese. Ci sarà grande attenzione, rifinanzieremo i contratti di sviluppo, la legge 181 sulle aree di crisi oltre alle misure di carattere fiscale”. Verranno inoltre confermate le misure di Industria 4.0 per il 2019, mentre il taglio del cuneo fiscale rientrerà nella riforma della tassazione in generale e la Cassa integrazione per cessazione verrà inserita nel decreto urgenze. I pilastri del programma elettorale di M5S e Lega ...