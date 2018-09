Non sparate sul pianista

Migrazioni. Non sparate sugli Sprar - sono un modello virtuoso - 05/09/2018 - : Un welfare governato, ispirato ad un valore costituzionale ed internazionale , accoglienza dei richiedenti asilo, ed ai paradigmi della scienza pedagogica più evoluti , i progetti personalizzati con ...

Beppe Grillo - lettera al Fatto “le opposizioni Non ci sono”/ Da Autostrade al Meeting Rimini : le ‘sparate’ M5s : Beppe Grillo, lettera a il Fatto Quotidiano: "le opposizioni non ci sono, sparite". Dagli attacchi ad Autostrade per l'Italia agli sfochi contro il Meeting di Rimini: le "sparate" M5s(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:52:00 GMT)

Non sparate sul progettista : Ma non lo sapete che tutti i ponti di Morandi hanno avuto problemi? Oddio a Roma c’è il cavalcavia della Magliana di Morandi! Dagli a Morandi! Peccato davvero che l’ingegner Riccardo Morandi sia morto 29 anni or sono, nell’anno di un altro crollo, quello del Muro di Berlino. Nonostante l’evidente as

Parma - sul muro 'Sparate a Salvini - Non a salve' - replica il ministro : 'Non ho paura' : Su un muro in via D'Azeglio a Parma è comparsa nelle ultime ore una scritta. Come si legge chiaramente nella foto in apertura, qualcuno ha dipinto con lo spray la frase: 'Non sparate a salve, sparate a Salvini'. La notizia è stata subito ripresa da tutti i principali organi di informazione, tra cui l'Ansa e naturalmente 'La gazzetta di Parma'. Immediata la replica del ministro: 'Io non ho paura'. La scritta inneggiante la violenza sul muro di ...