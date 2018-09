Non siamo solo vittime di raid esteri

Salvini : “Dl Anticorruzione? Giusto ma va cambiato. Non possiamo mettere italiani alla mercé del primo giudice che passa” : “Qualcuno non si rassegna al fatto che Salvini sia al governo”. Questo qualcuno sono i giudici, che fanno “processi politici” alla Lega e non possono “intercettare o pedinare o indagare” 60 milioni di italiani. Motivo per il quale il decreto anticorruzione varato giovedì dal Consiglio dei ministri, pur essendo “un segnale importante“, va rivisto. Parla così Matteo Salvini, ministro ...

Siamo obiettivi : Salvini ad oggi Non ha rivali. L'opinione di Polillo : La svolta, anch'essa inevitabile, è avvenuta nel momento del passaggio dalla semplice comunicazione alla concretezza delle scelte effettive di politica economica. Dove i toni sono divenuti più ...

Nazionale - Mancini 'Ancora Non siamo al massimo - ma non c è tempo da perdere' : BOLOGNA - Roberto Mancini, ha ancora dei dubbi sulla formazione contro la Polonia? 'Ho già deciso, ma mi sembra giusto che la sappiano prima i giocatori . Ho tempo fino a mezzanotte per la lista, no?'.

Anci - Nogarin nominato vicepresidente : “Ripartire dai Comuni - Non siamo bancomat” : Filippo Nogarin è stato nominato vicepresidente nazionale di Anci, l’associazione dei Comuni italiani. Il sindaco di Livorno e vicepresidente di Anci Toscana è stato scelto da Antonio Decaro, primo cittadino di Bari e presidente dell’Anci. “Ringrazio di cuore Antonio Decaro per avermi scelto come vicepresidente di Anci. Negli ultimi anni gli Enti locali sono stati usati solo come un bancomat. Io lavorerò per invertire questa ...

Voucher - "Non ci siamo ancora" : disattese le aspettative delle aziende agricole cuneesi : Le aziende agricole cuneesi, in particolare quelle impegnate in queste settimane nelle diverse operazioni di raccolta, confidavano molto nella reintroduzione di uno strumento in grado di gestire al ...

Mattarella : "Non possiamo diffidare della scienza" : "Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza o diffidenza verso le sue affermazioni e i suoi risultati". Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella nel suo intervento all'...

Carnevali : 'L'anti-Juve Non siamo noi. Boateng può aiutarci' : Noi abbiamo sempre avuto questa politica dei giovani, ma negli anni precedenti ci è stata data scarsa attenzione, giocatori come Acerbi avrebbero meritato la Nazionale ma non sono quasi mai stati ...

Milano - i racconti delle famiglia sgomberate dall’Aldo dice : “Bambini terrorizzati. Ora Non possiamo vivere sotto i ponti” : “I nostri bambini sono terrorizzati per lo sgombero, perché hanno visto poliziotti con le pistole, hanno pianto, si sono fatti male. A Sesto San Giovanni addirittura una bambina è stata spinta”. È il racconto di una donna che, insieme alla sua famiglia, viveva all’Aldo dice 26×1, e che, dopo lo sgombero avvenuto ieri, martedì 4 settmebre, ha occupato la Torre Ligresti a Milano. Ma le testimonianze degli inquilini ...

Nazionale e polemiche : ma siamo certi che gli italiani Non giochino in Serie A? : L’Italia del Ct Mancini è partita tra mille polemiche legate all’utilizzo di italiani nella nostra Serie A, diatribe forse un po’ sterili Le polemiche attorno alla Nazionale sono all’ordine del giorno in questo periodo a ridosso della Nations League. A sollevarle, almeno inizialmente, ci ha pensato il Ct Mancini, il quale ha parlato dei pochi italiani utilizzati nella nostra Serie A, dimenticandosi i suoi trascorsi ...

Raja Nainggolan si prende l’Inter : “siamo in ripresa - in Champions Non avremo paura” : Raja Nainggolan pronto per l’avvio della Champions League nella quale, a detta del belga, l’Inter non deve aver paura di nessuno Raja Nainggolan si è presentato in maniera eccellente ai suoi nuovi tifosi dell’Inter. Il centrocampista belga, alla prima da titolare, è andato in rete dando il via alla goleada nerazzurra contro il Bologna. Ad Inter Tv, Nainggolan ha parlato del suo impatto: “Sono molto contento per i tre ...

Libia - Francia nega l'evidenza "Noi Non siamo contro l'Italia" : Lo scontro tra Italia e Francia sulla Libia torna a scuotere i tavoli internazionali. I ministro dell'Interno era a Macron che si riferiva quando puntava il dito contro chi fa prevalere gli 'interessi ...

Noi disabili Non siamo né poverini né meno fortunati : certa compassione non la vogliamo : Eliminare toni pietistici e compassionevoli, oggi, dovrebbe essere scontato. Quando vediamo una persona in carrozzina, ad esempio, o con disabilità sensoriali, dovremmo trattarla esattamente come chiunque altro, nel bene e nel male. Nessun “poverino”, nessun “portatore di handicap”, nessuna malattia o costrizione. Dobbiamo vedere la persona, nulla più.Continua a leggere