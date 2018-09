“Non ricordo nulla” Stuprata dopo la disco | il racconto choc di una 17enne Dove è

caffeinamagazine

(Di sabato 8 settembre 2018) Ancora un caso di violenza sessuale che coinvolge una giovane ragazza. Teatro dell’orrore ancora una volta il Friuli Venezia-Giulia:l’orrore consumatosi a metà agosto che ha coinvolto una quindicenne e un senegalese a Jesolo, una turista tedesca ha denunciato alle autorità italiane di aver subito un abuso. È successo la notte di giovedì a Bibione: la giovanissima piangeva quando si è presentata nella caserma dei carabinieri della località balneare, e ha pianto per tutto il tempo in cui ha raccontato l’orrore vissuto. La turista tedesca, 17 anni, un fisico esile e un volto quasi da bambina, tanto da sembrare più giovane della sua età. I carabinieri hanno identificato a tempo di record l’orco. L’uomo, un tedesco di 20 anni, è scappato in patria, quasi nell’immediato. Sull’episodio la procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per violenza ...