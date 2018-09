Non avevamo ancora visto giocare a Tetris con le partecipate

Lazio - Inzaghi : 'Non avevamo inizio semplice - pronti a ripartire alla grande' : Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi commenta a Rai Radio 1 Sport l'avvio di campionato dei biancocelesti: 'Il nostro non era un inizio semplice, contro Napoli e Juventus abbiamo giocato gare discrete: potevamo fare di più, ma la condizione sta migliorando. E' ...

Virus West Nile : “E’ da almeno 10 anni che Non avevamo casi in Italia. Sta colpendo l’uomo con una progressione allarmante” : Il Prof.Massimo Galli, Presidente SIMIT- Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “E’ da almeno 10 anni che non avevamo casi di West Nile nel nostro paese, capitò appunto nel 2008 con dei cavalli in Toscana. Adesso sta colpendo l’uomo con una progressione francamente allarmante. Questi ...

Quello che Non avevamo notato di Marchionne : Con i tantissimi che hanno voluto ricordare Sergio Marchionne (tra i quali Lapo, gigante dell’umanità di famiglia), anche Giorgio Armani (simpatico a sua volta, almeno a noi): “Dell’uomo – ha scritto Armani – ho sempre apprezzato la forza morale, del manager l’onestà intellettuale, del protagonista

Sampmania : 'Non l'eroe che meritavamo - ma quello di cui avevamo bisogno' : Ormai lo avrete capito, sono appassionato di film di supereroi, in particolare del mondo Marvel. Posso però fare un'eccezione per Batman . Gli Avengers mi perdoneranno l'infedeltà, ma ho un amore sviscerato per la trilogia di Nolan. Ne Il Cavaliere Oscuro, il commissario Gordon dice ...

Migranti Vos Thalassa : avevamo paura - Non abbiamo aggredito nessuno : Migranti Vos Thalassa: avevamo paura, non abbiamo aggredito nessuno Migranti Vos Thalassa: avevamo paura, non abbiamo aggredito nessuno Continua a leggere L'articolo Migranti Vos Thalassa: avevamo paura, non abbiamo aggredito nessuno proviene da NewsGo.