' Niente vaccino | niente scuola' | il pugno duro di un sindaco nel Comasco

L'Australia fa la guerra agli antivaccinisti : "Niente vaccino - niente sgravi fiscali" : L'Australia ha deciso di inaugurare una politica dura nei confronti di chi si opporrà ai vaccini: dal prossimo anno fiscale, infatti, chiunque si rifiuterà di farli non godrà più di alcuna riduzione dei benefici fiscali previsti dal regime di tassazione per le famiglie. Il programma si chiama "No Jab, No Pay", ovvero "niente vaccinazione, niente paga" e ha lo scopo di incentivare le vaccinazioni.Per ogni figlio non ...