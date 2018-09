Niente da fare | fra Serbia e Kosovo

Roma - i convocati per la partita contro il Milan : Niente da fare per Florenzi - Perotti e Mirante : L’allenatore della Roma ha convocato 23 giocatori per l’anticipo della terza giornata con il Milan, out Florenzi e Perotti oltre a Mirante Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha convocato 23 giocatori per la sfida in casa del Milan in programma domani a San Siro. Alle indisponibilità di Florenzi e Perotti, per i rispettivi problemi al ginocchio e alla caviglia, è indisponibile anche il portiere Mirante per dolori ...

Us Open – Secondo turno amaro per Giorgi - Niente da fare contro Venus Williams : Camila è già fuori : Camila Giorgi fuori già al Secondo turno degli Us Open, la tennista italiana affonda sotto i colpi della tennista statunitense Venus Williams Camila Giorgi fuori dagli Us Open 2018. Al Secondo turno del grande slam americano, l’unica tennista italiana rimasta in tabellone è stata sconfitta da Venus Williams, numero 16 della classifica Wta. La sfida che si preannunciava ardua per l’azzurra, ha confermato la supremazia della ...

Francia - Niente festival vegano a Calais : tensione coi macellai (che volevano fare una grigliata) : La manifestazione doveva svolgersi l’8 settembre, ma la tensione è troppo alta. Quindi niente festival vegano a Calais. Il municipio della città francese infatti teme che possano verificarsi scontri con l’associazione locale dei macellai, visti anche i precedenti atti di vandalismo nel Paese contro le vetrine di macellerie e salumerie da parte di militanti ‘antispecisti’ contrari allo sfruttamento degli animali. Laurent ...

Google Pixel 3 XL confermato il notch/ Niente dual camera : foto da urlo ma… si poteva fare di più? : Google Pixel 3 XL con il notch, la fotocamera poteva essere migliore? Con l'inserimento della doppia camera, si poteva sicuramente osare di più in termini di prestazioni fotografiche.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Eleonora Giorgi dice "sì" - Niente da fare per Barbara De Rossi : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Giorgio Manetti e Gustavo Rodriguez vicini alla conferma? Ecco le ultime indiscrezioni sui concorrenti(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:13:00 GMT)

Milan - Niente da fare per Milinkovic-Savic : troppo alte le richieste della Lazio : Il sogno è destinato a rimanere tale. Almeno in questo 2018. Il Milan deve rinunciare all’idea di acquistare Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista 23enne della Lazio che fa gola a tutti i principali top club europei. Leonardo ci ha provato, ma Lotito si è rivelato essere – una volta di più – un osso duro e non ha arretrato di un millimetro rispetto alle richieste iniziali. Milinkovic-Savic al Milan: il fair play finanziario spegne i ...

Di Maio-Erdogan. Rassicurazioni da entrambi - ma Niente da fare per BTP e lira turca : ... secondo cui " se qualcuno vuole usare i mercati contro il governo, sappia che non siamo ricattabili" viene associata ai deliri di Erdogan, che parla di complotti contro l'economia del suo paese, ...

Europei Atletica 2018 – Niente da fare per Tamberi - l’azzurro chiude quarto nell’alto : oro al tedesco Przybylko : Il saltatore azzurro chiude al quarto posto la gara dell’alto agli Europei di Berlino, la medaglia d’oro va al tedesco Mateusz Przybylko Non basta una super prestazione a Gianmarco Tamberi per strappare una medaglia nel salto in alto agli Europei di Berlino, il saltatore azzurro si ferma alla misura di 2.28 sbagliando poi i tentativi a 2.31 e 2.33. Sfuma dunque per pochissimo la medaglia per Gimbo, costretto ad assistere ai ...

“Non abbiamo potuto fare Niente”. Alessandro muore a 19 anni - una fine orribile : Una città intera che si stringe intorno a una famiglia, sconvolta dalla perdita improvvisa di un ragazzo di soli 19 anni, uscito di casa e mai più rientrato. Una notizia che ha gettato nella disperazione parenti e amici, che hanno subito affollato i social network per dare un ultimo saluto ad Alessandro Santini, rimasto vittima di un drammatico incidente stradale nel quale ha perso la vita sull’Aprilia, uno scontro tra due auto che ...

Europei di Nuoto 2018 – Niente da fare per Sabbioni e Ceccon - i due azzurri quinti nei 100 dorso : Quinto posto ex-aequo per Sabbioni e Ceccon in una finale dei 100 dorso dominata dal russo Kolesnikov Kliment Kolesnikov si laurea campione europeo nei 100 dorso, mettendosi al collo una splendida medaglia d’oro. Al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, l’atleta russo trionfa con il tempo di 52″53 precedendo il connazionale Evgeny Rylov (52″74) e il greco Apostolos Christou (53″72). Chiudono al ...

Il sublime cinematografico non ha Niente a che fare con le Alpi innevate : Il sublime esiste anche nel cinema. Non somiglia per niente allo sguardo del viaggiatore davanti al maestoso spettacolo delle Alpi innevate, né ad altri articoli della stessa categoria merceologica. Ma non possiamo restare sempre fermi al Grand Tour. E da quando abbiamo letto che Madame Bovary avreb

Niente vacanze in estate? Cinque idee su cosa fare per chi resta a casa : cosa fare se ad agosto si resta in città? Ci sono tantissime attività per rilassarsi e divertirsi. Ecco almeno Cinque idee grazie alle quali non avrete nulla da invidiare agli amici che volano verso mete lontane: giochi sullo smartphone, shopping e tanto sport.Continua a leggere

8 ore di Suzuka - la Yamaha vince ancora : Niente da fare per Jonathan Rea : Che successo per la Yamaha alla 8 ore di Suzuka: è poker per la scuderia di Iwata, che vince il titolo per la quarta volta consecutiva La Yamaha alla 8 ore di Suzuka ha dettato legge. Sono stati Michael van der Mark e Alex Lowes a conquistare il quarto titolo consecutivo per la scuderia di Iwata nella competizione valida per il Mondiale di endurance. La FCC TSR Honda vince invece per la prima volta il titolo iridato di durata. niente da ...

CLARA SERENI È MORTA/ Chi era? "Credo che fare qualcosa sia meglio di non fare Niente" : CLARA SERENI è MORTA, chi era? La scrittrice di Casalinghitudine aveva settantadue anni e viveva a Perugia. Era nota coma la scrittrice della diversità.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:18:00 GMT)