Nessun golpe

(Di sabato 8 settembre 2018) "Non c'ègiudiziario. Ci sono delle inchieste, spero che facciano bene e in fretta. Rispetto il lavoro di tutti. Non mi tolgono il sonno, vado avanti a lavorare per fare quello che gli italiani mi chiedono di fare". Così il vicepremier Matteo Salvini intervistato a margine del workshop Ambrosetti di Cernobbio, all'indomani dell'avviso di garanzia ricevuto dal vice premier con l'accusa di sequestro di persona per il caso Diciotti.