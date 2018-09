Nel 2019 in pensione più tardi | le ipotesi di riforma potrebbero non servire a

Earth Defense Force : Iron Rain sarà disponibile in occidente Nel 2019 : Nella giornata di oggi è stato annunciato dal publisher D3 che Earth Defense Force: Iron Rain sarà pubblicato in occidente nel 2019 su PS4.Come riporta Gematsu, il titolo era inizialmente previsto esclusivamente per il territorio giapponese ma in seguito si è deciso di includere anche America ed Europa. Stando a quanto affermato dal publisher, il titolo potrà essere provato durante il Tokyo Game Show 2018 e rappresenta un cambio di rotta ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2019 : Tita-Banti a caccia dell’ennesimo successo stagionale Nel Nacra 17 - Camboni tra i favoriti Nell’RS : X : La prima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Vela (classi olimpiche) si disputa ad Enoshima, in Giappone, da domenica 9 a domenica 16 settembre. L’Italia si presenta all’appuntamento dopo aver strappato sei carte olimpiche su dieci a disposizione in occasione dei Mondiali di Aarhus destinati alle classi olimpiche, l’evento più importante della stagione. In questa prima tappa delle World Cup Series 2019 la selezione azzurra sarà ...

Genova - il nuovo ponte Nell’autunno 2019 : Al summit il governatore Toti, l’architetto, l’ad di Autostrade Castellucci, l’ad di Fincantieri Bono e il sindaco. Un concorso per i quartieri sotto al Morandi

Genova - il nuovo ponte pronto Nel 2019 - Renzo Piano : «Deve durare mille anni»La rabbia in città : Presentato il progetto che l'architetto Piano ha regalato alla città. Il commissario straordinario Toti invita tutti a fare presto

Genova - il nuovo ponte pronto Nel 2019 - Renzo Piano : "Deve durare mille anni" : Oggi la conferenza che ha riunito attorno ad un tavolo l'architetto, la Regione, il Comune, i vertici di Fincantieri e Autostrade

MotoGP - GP Misano 2018. Bradley Smith collaudatore Aprilia Nel 2019 : L'Aprilia ha approfittato del GP "casalingo" di Misano per fare un importante annuncio. La casa italiana ha reso noto che Bradley Smith entrerà a far parte del Test Team Aprilia per il 2019. Il pilota ...

Concerti di Slash in Italia Nel 2019 - annunciata una data a Milano : prezzi dei biglietti in prevendita : I Concerti di Slash in Italia nel 2019 sono stati annunciati. Il chitarrista dei Guns n' Roses sarà nel nostro paese nel 2019 per una sola data al Fabrique di Milano che terrà l'8 marzo insieme alla sua band. Per il momento, è questa l'unica tappa Italiana dell'artista. I biglietti sono in prevendita su TicketOne dalle 10 del 19 settembre al costo di 60 €, esclusi i diritti di prevendita e le commissioni applicate dal venditore. Le modalità ...

Nel 2019 in pensione più tardi - le ipotesi di riforma potrebbero non servire a molto : Come si andrà in pensione nel 2019? Una domanda comune a molti lavoratori che sono alla finestra in attesa di buone nuove da parte dell’esecutivo. Quota 100 senza paletti come dice il Ministro Salvini o con vincoli anagrafici e contributivi, come potrebbe essere alla luce delle ultime indiscrezioni che trapelano dal governo, sarebbe l'unica novità previdenziale del 2019. Usare l'ipotetico è un obbligo perché siamo ancora nel campo delle voci e ...

Biglietti in prevendita per il tour dei Subsonica Nel 2019 per 8 anticipato dal singolo Bottiglie Rotte (audio e testo) : Il tour dei Subsonica arriva finalmente a poco più di un mese dal rilascio del nuovo disco di inediti. Samuel, Boosta, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio sono quindi pronti per tornare sui palchi dei maggiori palasport italiani per portare la musica di 8, che hanno voluto anticipare con il singolo Bottiglie Rotte. Aperto il loro studio di registrazione sui Navigli con la diretta trasmessa sulla pagina Facebook di Postepay, i ragazzi del ...

La quota 100 integrale - libera per tutti e partirà Nel 2019 - questa l'ipotesi del Ministro : Saranno solo slogan come sottolineano Fornero ed altri esponenti del mondo accademico ed economico italiano, ma fatto sta che Matteo Salvini è tornato a puntare i piedi sulla quota 100 in Legge di Stabilita'. Da tempo la misura sembra essere quella che ha più probabilita' di essere inserita nel pacchetto previdenziale della prossima manovra finanziaria, ma il Vice Premier leghista spinge per una quota 100 integrale, senza tutti quei paletti che ...

Varoufakis - Nel 2019 candidato in Grecia : ANSA, - MANTOVA, 6 SET - Atteso a Mantova come una star, protagonista di un incontro sold out a Palazzo Ducale, l'ex ministro delle finanze della Grecia Yanis Varoufakis, dice che "il populismo non è ...

Prime anticipazioni sul nuovo album di Ed Sheeran atteso Nel 2019 - sperimentale o ultrapop? : Dopo l'enorme successo di Divide in mezzo mondo, il nuovo album di Ed Sheeran era stato annunciato come un progetto sperimentale, distante dai precedenti tre che hanno infranto tutti i record di permanenza nella classifica inglese e consacrato il cantante e musicista dai capelli rossi come nuovo fenomeno del pop d'autore. Il neosposo Sheeran aveva spiegato di voler realizzare qualcosa di più concettuale, di inedito e certamente di poco ...

Ufficiali 4 concerti di Vasco Rossi a San Siro Nel 2019 più uno in Sardegna e nuovo singolo in arrivo : Saranno ben 4 i concerti di Vasco Rossi a San Siro nel 2019, più uno in Sardegna: l'annuncio è arrivato da parte del rocker durante l'annuale raduno con alcuni membri del fan club, 50 fortunati sostenitori che sono stati selezionati per un incontro con il Blasco a Castellaneta Marina. Il 5 settembre, a conclusione di un'estate che l'ha visto protagonista negli stadi con dieci concerti, durante il raduno in Puglia sono stati annunciati ...

Calciomercato - i campioni in scadenza Nel 2019 : che occasioni per le italiane! [FOTO] : 1/5 AFP/LaPresse ...