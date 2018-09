Nazionale | Sacchi su Balotelli | ' L' intelligenza conta più dei piedi' Critiche anche

Sacchi : 'Balotelli in Nazionale ? no - c'è bisogno di intelligenza' : ... e anche se solo giochi a tennis quando il tuo compagno se ne va dove pare a lui, cosa dici e cosa fai? Bisogna avere poche idee ma chiare: il calcio è uno sport di squadra, e l'intelligenza conta ...

Sacchi : 'Milan da scudetto. Ancelotti? DeLa ha preso il migliore. CR7 non può vincere da solo. Su Inter e Nazionale...' : Sapete come la penso, il calcio è uno sport di squadra con momenti individuali, non il contrario. Io sono convinto che un giocatore da solo non faccia vincere, figuriamoci se un giocatore da solo può ...