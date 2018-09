Nations League | Inghilterra-Spagna | Luke Shaw per i sensi dopo uno scontro di gioco

Inghilterra-Spagna 1-2 - Nations League 2018/2019 : pagelle e tabellino : Inghilterra-Spagna, Nations League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino.

Calcio - Nations League 2018-2019 : Spagna corsara in Inghilterra - la Svizzera asfalta l’Islanda : Due sono stati i match giocati oggi nella Serie A della Nations League di Calcio: nel Gruppo 2 alle ore 18.00 la Svizzera ha battuto con punteggio tennistico l’Islanda, asfaltata con un nettissimo 6-0, mentre nel Gruppo 4 alle ore 20.45 la Spagna ha superato fuori casa l’Inghilterra, imponendosi per 1-2. Nell’incontro pomeridiano del Gruppo 2, dove riposava il Belgio, la Svizzera ha battuto per 6-0 l’Islanda in un match ...

Nations League calcio 2018-2019 : risultati e classifiche. Vittorie per Spagna e Svizzera : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...

Nations League - i risultati : Grecia di misura - Lussemburgo straripante : Sebbene la terza giornata del primo turno di Nations League ruoti attorno a Inghilterra-Spagna, gara tra due Nazionali della League A inserite nello stesso girone della Croazia di Modric e Perisic, ci sono anche altre quattro compagini impegnate nell’odierna fascia serale: la prima delle due gare si gioca in una delle Repubbliche Baltiche con l’Estonia che ospita la Grecia, l’altra in una porzione del Benelux e in ...

Nations League - paura a Wembley : Shaw picchia la testa e sviene durante Inghilterra-Spagna [VIDEO] : Luke Shaw protagonista di un duro scontro con Dani Carvajal durante Inghilterra-Spagna a Wembley Luke Shaw, calciatore del Manchester City, si è scontrato duramente durante l’incontro di Nations League tra Inghilterra e Spagna con Dani Carvajal. Al 47′ minuto di gioco, dopo lo scontro fortuito con difensore del Real Madrid, Shaw si è accasciato a terra privo di sensi. Si è reso necessario il trasporto del calciatore fuori ...

UEFA Nations League - dove vedere Francia-Olanda in Tv e in streaming : Nuova sfida interessante nell'intenso programma della Nations League: a Parigi una contro l'altra Francia e Olanda L'articolo UEFA Nations League, dove vedere Francia-Olanda in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nations League - Inghilterra-Spagna in diretta LIVE. Le formazioni ufficiali : formazioni ufficiali Inghilterra , 3-5-2, : Pickford; Gomez, Stones, Maguire; Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Shaw; Rashford, Kane. Ct. Southgate. Spagna , 4-3-3, : De Gea; Carvajal, Ramos, Nacho, ...

Nations League - Svizzera-Islanda : 6-0. Irlanda del Nord-Bosnia 1-2 : L'Islanda non regge l'urto della Svizzera e dal confronto dell'AFG Arena di San Gallo, girone 2 della Lega A in cui è inserito anche il Belgio, esce con le ossa rotte: finisce infatti 6-0 per i ...