Nations League | i risultati | Svizzera devastante | ok Finlandia e Bielorussia

Portogallo-Italia - le quote del secondo match di Nations League : Roberto Mancini è contento a metà: il pari con la Polonia lascia il tecnico azzurro fiducioso, almeno per quanto ha visto nel secondo tempo, ma adesso lo scoglio per la prima vittoria ufficiale è il Portogallo in trasferta. Non ci sarà Cristiano Ronaldo nella gara di lunedì a Lisbona, ma per gli analisti di Snai gli azzurri partono comunque in salita: il successo in trasferta, fa sapere Agipronews, è offerto a 3,45, il gap con la squadra ...

Pronostico Bulgaria vs Norvegia - UEFA Nations League 9-9-2018 e Analisi : UEFA Nations League, Lega C Gruppo 3, Analisi e Pronostico di Bulgaria-Norvegia, domenica 9 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Bulgaria-Norvegia, domenica 9 settembre. E’ una delle sfide più interessanti di tutto questo week-end tra due Nazionali reduci da vittorie. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Bulgaria e Norvegia?E’ iniziata bene l’avventura della Bulgaria nel gruppo 3 della Lega C di Nations ...

Nations League - Irlanda del Nord-Bosnia 1-2 : Pjanic e Dzeko inizio ok : Al Windsor Park di Belfast il girone 3 della Lega B si apre con la festa della Bosnia di Edin Dzeko e Miralem Pjanic che superano l'Irlanda del Nord per 2-1. Sblocca la gara al 36' Duljevic, che trova ...

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : la Bosnia vince in trasferta! : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 8 settembre. Il big match è a Wembley, dove l'Inghilterra sfida la Spagna(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:05:00 GMT)

Uefa Nations League - facile successo della Bosnia contro l’Irlanda del Nord : Continua il programma della Uefa Nations League, una competizione che sta regalando emozioni ed indicazioni per il futuro. Nella giornata di ieri è scesa in campo l’Italia contro la Polonia, risultato positivo con il rigore trasformato di Jorginho, 1-1 il punteggio. Oggi la giornata si è aperta con il facile successo della Bosnia Erzegovina contro l’Irlanda del Nord, in rete Duljevic e Seric, 1-2 il risultato finale, gol anche ...

Inghilterra-Spagna - Nations League 2018/2019 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Inghilterra-Spagna, Nations League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino.

Pagelle/ Italia-Polonia (1-1) : i voti della partita - Balotelli e Insigne deludono (Uefa Nations League) : Pagelle Italia Polonia (1-1): i voti della partita, primo match per gli azzurri alla Uefa Nations League 2018. Ecco i migliori e i peggiori in campo al Dall'Ara. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:35:00 GMT)

VIDEO/ Italia-Polonia (1-1) : highlights e gol - Jorginho suona la carica (Uefa Nations League 2018) : VIDEO Italia Polonia (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita di UEFA Nations League. Un rigore di Jorginho consente agli azzurri di Mancini di evitare il KO.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:12:00 GMT)

Uefa Nations League - Inghilterra vs Spagna : dove e come vederla in TV e streaming : Torna l'appuntamento con il torneo della Lega delle Nazioni. Gli 11 di Luis Enrique sfidano gli Inglesi guidati da Hary Kane...

Nations League calcio 2019 - le partite di oggi : orari e come vederle in tv. Inghilterra-Spagna su Canale 5! : Sabato 8 settembre particolarmente ricco per la Nations League 2018-2019, neonata competizione organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di incontri con i tre punti in palio. La prima giornata della Serie A si completa con due incontri davvero imperdibili: si incomincia alle ore 18.00 con Svizzera-Islanda, poi alle ore 20.45 lo spettacolo di Inghilterra-Spagna, un vero e proprio big match da seguire minuto dopo minuto. In campo però ...

Nations League 2019 - il Portogallo ai raggi X. Cristiano Ronaldo assente contro l’Italia - occhio ad André Silva : Il Portogallo Campione d’Europa in carica sarà il prossimo avversario dell’Italia nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2019. I lusitani si presentano a questa nuova competizione dopo una Coppa del Mondo discreta, in cui sono stati eliminati agli ottavi di finale dall’Uruguay di Suarez e Cavani. Cristiano Ronaldo è riuscito a trascinare la squadra soprattutto nel match d’apertura contro la ...

RISULTATI Nations League / Classifica aggiornata - il girone di ferro. Diretta gol live score delle partite : RISULTATI NATIONS LEAGUE: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 8 settembre. Il big match è a Wembley, dove l'Inghilterra sfida la Spagna(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:43:00 GMT)

Nations League - Italia-Polonia – Pareggio amaro - ma si riparte con fiducia : le parole degli azzurri in mix zone [VIDEO] : Dopo il Pareggio per 1-1, nell’esordio di Nations League contro la Polonia, diversi calciatori dell’Italia si sono presentati nella mix zone: ecco le parole dei protagonisti Esordisce con un Pareggio l’Italia di Roberto Mancini nella Nations League. Gli azzurri non vanno oltre l’1-1 con la Polonia: dopo essere passati in svantaggio a causa del gol di Zielinski, ci ha pensato Federico Chiesa a procurarsi il rigore, ...

PAGELLE / Italia-Polonia (1-1) : i voti della partita - Chiesa il migliore in campo (Uefa Nations League) : PAGELLE Italia Polonia (1-1): i voti della partita, primo match per gli azzurri alla Uefa Nations League 2018. Ecco i migliori e i peggiori in campo al Dall'Ara. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 10:12:00 GMT)