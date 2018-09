Nations League calcio 2019 | le partite di oggi | orari e come vederle in tv

Nations League 2019 - il Portogallo ai raggi X. Cristiano Ronaldo assente contro l’Italia - occhio ad André Silva : Il Portogallo Campione d’Europa in carica sarà il prossimo avversario dell’Italia nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2019. I lusitani si presentano a questa nuova competizione dopo una Coppa del Mondo discreta, in cui sono stati eliminati agli ottavi di finale dall’Uruguay di Suarez e Cavani. Cristiano Ronaldo è riuscito a trascinare la squadra soprattutto nel match d’apertura contro la ...

RISULTATI Nations League / Classifica aggiornata - il girone di ferro. Diretta gol live score delle partite : RISULTATI NATIONS LEAGUE: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 8 settembre. Il big match è a Wembley, dove l'Inghilterra sfida la Spagna(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:43:00 GMT)

Nations League - Italia-Polonia – Pareggio amaro - ma si riparte con fiducia : le parole degli azzurri in mix zone [VIDEO] : Dopo il Pareggio per 1-1, nell’esordio di Nations League contro la Polonia, diversi calciatori dell’Italia si sono presentati nella mix zone: ecco le parole dei protagonisti Esordisce con un Pareggio l’Italia di Roberto Mancini nella Nations League. Gli azzurri non vanno oltre l’1-1 con la Polonia: dopo essere passati in svantaggio a causa del gol di Zielinski, ci ha pensato Federico Chiesa a procurarsi il rigore, ...

PAGELLE / Italia-Polonia (1-1) : i voti della partita - Chiesa il migliore in campo (Uefa Nations League) : PAGELLE Italia Polonia (1-1): i voti della partita, primo match per gli azzurri alla Uefa Nations League 2018. Ecco i migliori e i peggiori in campo al Dall'Ara. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 10:12:00 GMT)

Sicuri di sapere come funziona la Nations League? : Ieri sera l'Italia ha esordito nel nuovo torneo della UEFA, che sta a metà strada fra le gare amichevoli e le qualificazioni per gli Europei The post Sicuri di sapere come funziona la Nations League? appeared first on Il Post.

Pronostico Liechtenstein vs Gibilterra - UEFA Nations League 9-9-2018 e Analisi : UEFA Nations League, Lega D Gruppo 4, Analisi e Pronostico di Liechtenstein-Gibilterra, domenica 9 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Liechtenstein-Gibilterra, domenica 9 settembre. E’ una delle sfide più interessanti di tutto questo week-end tra due Nazionali reduci da sconfitte all’esordio. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Liechtenstein e Gibilterra?I padroni di casa del Liechtenstein sono stati ...

Nations League - a Wembley Inghilterra-Spagna : in diretta su Canale 5 e in streaming sul nostro sito : Debutto ufficiale per Luis Enrique, Southgate riparte dal quarto posto conquistato a Russia 2018. Calcio d'inizio alle 20:45

Italia-Polonia Nations League - le pagelle degli Azzurri : Finisce 1-1 tra Italia e Polonia il match di esordio in Nations League della Nazionale di Roberto Mancini. La Polonia passa meritatamente in vantaggio al 40' con Zielinski che batte Donnarumma ...

Pronostico Macedonia vs Armenia - UEFA Nations League 9-9-2018 e Analisi : UEFA Nations League, Lega D Gruppo 4, Analisi e Pronostico di Macedonia-Armenia, domenica 9 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Macedonia-Armenia, domenica 9 settembre. E’ una delle sfide più interessanti di tutto questo week-end tra due Nazionali reduci da una vittoria all’esordio. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Macedonia e Armenia?La Macedonia ha esordito con una vittoria nella Nations League. Al ...

Ascolti tv ieri - Uefa Nations League (Italia – Polonia) vs Rosamunde Pilcher | Dati Auditel 7 settembre 2018 : Tutti davanti alla tv per seguire la prima partita dell’Italia nella Uefa Nations League? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, venerdì 7 settembre 2018? Quanti telespettatori si sono sintonizzati su Rai 1, quanti su Canale 5 per il nuovo capitolo della serie Rosamunde Pilcher e quanti hanno visto la replica di Rocco Schiavone o il film La fidanzata di papà? Nella prima serata di ieri l’offerta televisiva, sui maggiori canali del ...

Pronostico Danimarca vs Galles - UEFA Nations League 9-9-2018 e Analisi : UEFA Nations League, Lega B Gruppo 4, Analisi e Pronostico di Danimarca-Galles, domenica 9 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Danimarca-Galles, domenica 9 settembre. E’ una delle sfide forse più interessanti di tutto questo week-end dedicato alle Nazionali, una delle partite più attese e tutta da seguire. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Danimarca e Galles?La Danimarca schiererà tutti i suoi migliori giocatori ...

Inghilterra-Spagna - 8 settembre 2018 : match imperdibile a Wembley per la Nations League su Canale5 : Inghilterra-Spagna: probabili formazioni di oggi 8 settembre 2018 Oggi parte la Nations League per il Gruppo 4 formato da Inghilterra, Spagna e dai vicecampioni del mondo della Croazia, che ...

Portogallo-Italia - Nations League 2019 : le probabili formazioni. Andrea Belotti guida l’attacco azzurro : Neppure il tempo di archiviare il non esaltante pareggio interno contro la Polonia, che per l’Italia è già tempo di pensare alla seconda giornata della Nations League di calcio: lunedì 10 settembre alle ore 20.45 gli azzurri faranno visita al Portogallo, che nella prima giornata ha riposato. I lusitani, privi di Cristiano Ronaldo, guidati dal CT Santos, schiereranno Rui Patricio in porta, difesa a quattro con Cancelo, Neto, Pepe e ...

Pronostici Uefa Nations League 2018/ Quote e scommesse sulle partite (fase a gironi - 8 settembre) : Pronostici Uefa Nations League 2018: le Quote e le scommesse per le partite in programma oggi sabato 8 settembre 2018, per il nuovo torneo del continente.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 08:15:00 GMT)