Napoli | un' altra tegola | Chriches s' infortuna al ginocchio e lunedì si opera

Nazionale - Jorginho non dimentica il Napoli : “mi manca tutto - ma qui in Premier è tutta un’altra cosa” : Il centrocampista del Chelsea ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano “Guardando il Mondiale non ho notato un gap enorme tra noi e le migliori nazionali, dobbiamo lavorare tanto perché i margini di crescita ci sono“. E’ il pensiero del centrocampista del Chelsea e della Nazionale, Jorginho, sull’Italia durante la conferenza stampa tenuta a Coverciano in vista dei due impegni ...

Napoli - donna ferita da proiettile vagante/ Ultime notizie : affacciata al balcone - altra vittima di una stesa : Napoli, donna ferita da proiettile vagante. Ultime notizie: affacciata al balcone, ennesima vittima di una stesa. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 10:08:00 GMT)

Napoli - maltrattata dal marito e stuprata dal cognato : un incubo durato anni : Una vicenda che farebbe venire i brividi anche al più insensibile di questo mondo si è consumata a San Giuseppe Vesuviano, piccolo comune della provincia di Napoli, e riguarda purtroppo il sempre più frequente fenomeno di violenza ai danni di una donna [VIDEO]. La vittima, una trentaseienne di origini bengalesi, costretta per oltre otto anni a subire violenze fisiche, psicologiche e maltrattamenti da parte del marito e del cognato. Secondo ...

Caos Napoli - l'altra verità di Ciruzzi : 'Gli intellettuali sbagliano - la rinascita c'è già stata' : 'La rinascita di Napoli può partire solo dal riconoscimento di quanto di buono è stato fatto in questi anni'. Domenico Ciruzzi non ha paura di uscire dal coro di chi vede in Napoli solo degrado, ...

Mogli maltrattatate e minacciate - due arresti a Napoli e provincia : I Carabinieri della Stazione di Volla hanno tratto in arresto in flagranza di reato un incensurato 56enne del luogo che nella casa coniugale aveva tentato di aggredire e minacciato di morte la Moglie ...

Napoli - Cani maltrattati a due passi dalla Prefettura : blitz di vigili urbani e Asl : “Tre Pitbull, un Rottweiler e un pastore tedesco legati a catene corte di un metro e mezzo, nel centro di Napoli, a due passi dalla Prefettura”. Lo denuncia Marialuisa Gentile, referente locale della onlus Animalisti Italiani. “Detenere degli animali in quelle condizioni – prosegue – è maltrattamento animale. È evidente l’incompatibilità con il comportamento della specie di riferimento. L’animale, impossibilitato a ...