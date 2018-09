Napoli | una notte al Vasto tra cucine da incubo e fiumi di alcol

Napoli - le cifre del rinnovo Koulibaly : inserita una clausola rescissoria : Il difensore centrale classe '91 ha rinnovato a inizio mese con il Napoli. Il nuovo contratto scadrà nel 2023 e prevede una clausola rescissoria. L'articolo Napoli, le cifre del rinnovo Koulibaly: inserita una clausola rescissoria è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Briks4Kidz - la multinazionale dell'education apre una sede a Napoli - : , Scienza, Tecnologa, Ingegneria, Arte e Matematica, e di porre le basi per una concreta risposta ad una domanda di figure professionali in ambito scientifico che, in tale ambito, non riesce ad ...

Napoli : il punto sugli infortunati - Ghoulam - Younes e Meret : Quattordici assenti 'giustificati' alla ripresa degli allenamenti del Napoli a Castel Volturno. Si tratta dei nazionali sparsi in giro per il mondo, che non potranno dunque lavorare con il resto del gruppo impegnato a preparare il match con la Fiorentina in programma dopo la sosta, si anticipa a sabato 15 settembre alle ore 18,. Forum ...

Napoli - spacca finestrino dell'auto dei carabinieri con una testata : setto nasale rotto : Nelle ultime ore è stato diffuso sul web un filmato che mostra un episodio senza dubbio insolito. Il 47enne Gaetano Ciano era stato arrestato dai carabinieri dopo un breve inmento ma, dopo essere entrato nella 'gazzella', ha rotto il finestrino con una testata, procurandosi la frattura del setto nasale [VIDEO]. L'episodio risale allo scorso 28 agosto. A mettere le manette a Ciano, originario di Massa di Somma, erano stati i carabinieri della ...

Napoli - malore mentre lavora in una scuola : muore ascensorista : Un operaio è deceduto oggi pomeriggio a Bagnoli, colto da malore mentre si occupava della manutenzione. E' successo nel primo pomeriggio all'interno del plesso scolastico di via Terracina, inaugurato ...

Napoli - pizzerie nel mirino : ladri da Brandi - rubati 600 euro e una macchina fotografia : Nel video di sorveglianza si vede un uomo da solo, con un cappuccio calato sul volto per non farsi riconoscere. Le telecamere lo hanno ripreso mentre si spostava tra le varie stanze e rovistava alla ...

Napoli - proiettile vagante ferisce una donna affacciata al balcone : tragedia sfiorata : La camorra torna a mettere paura per le strade di Napoli. [VIDEO] Un'altra stesa si è verificata lunedì 3 settembre e per poco, probabilmente per una buona dose di fortuna, il fatto gia' abbastanza grave non si è trasformato in una vera e propria tragedia. Una donna cinquantunenne, Anna Celentano, infatti, è stata colpita da un proiettile vagante mentre si trovava sul suo balcone di casa nella zona di Vicaria Vecchia. Inevitabilmente, come ...

DE MAGISTRIS/ Una moneta per Napoli - l'ennesima trovata per affondare il Mezzogiorno : Il sindaco di Napoli Luigi de MAGISTRIS ha lanciato tre proposte che nel migliore dei casi suscitano ilarità, come la moneta partenopea. Ce ne parla SABATINO SAVAGLIO(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 06:08:00 GMT)

Il Comune : nessuna convenzione per stadio - il Napoli pagherà ogni gara : Riunione in Comune, stamattina, della commissione Trasparenza alla quale ha partecipato l'assessore allo Sport Ciro Borriello, sull'esplosivo tema della concessione dello stadio San Paolo al...

Serie A - Benassi ci sarà col Napoli : nessuna squalifica dopo la terza giornata : Il dubbio principale era legato a una possibile sanzione per Marco Benassi, perché colpevole di aver pronunciato una bestemmia durante la partita con l'Udinese. Invece, nel prossimo turno di ...

Napoli - vicino il rinnovo per una stella : Il Mattino svela i dettagli sul possibile rinnovo di Dries Mertens con il Napoli : 'Nessuno ha esercitato la clausola a luglio e questo è stato motivo di gran sollievo per il mondo azzurro. Ma ora il Napoli sta già preparando un piano per blindare Ciro: non a caso domenica pomeriggio, nell'albergo dove il Napoli alloggiava a Genova, sono stati visti a colloquio con il ds ...

Napoli - donna ferita da proiettile vagante/ Ultime notizie : affacciata al balcone - altra vittima di una stesa : Napoli, donna ferita da proiettile vagante. Ultime notizie: affacciata al balcone, ennesima vittima di una stesa. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 10:08:00 GMT)

Napoli - per Ghoulam si avvicina la fine del calvario : c'è una data per il ritorno : ... il terzino sinistro del Napoli è pronto a sostenere un check up fondamentale per il suo rientro in campo, come riferisce il Corriere dello Sport . Venerdì 7 settembre Ghoulam sarà a visita dal ...

Napoli - de Magistris pensa a una moneta parallela. Ma i precedenti non fanno ben sperare : La moneta parallela di Napoli annunciata dal sindaco Luigi de Magistris sarà più simile a quella della California o a quelle dell’Argentina? De Magistris ha annunciato con molta enfasi che la città di Napoli si renderà autonoma dal sistema politico del nord e dal governo “nordista” restando comunque ovviamente rispettosa delle leggi e della Costituzione. Il sindaco partenopeo annuncia in particolare tre misure: promulgherà un manifesto ...