Napoli | pistola e bomba carta trovate in una busta penzolante sul muro di cinta di un

Napoli - litiga con la madre e spara due colpi di pistola in strada - denunciato 47enne : È stato identificato l'uomo che, intorno alle 22 di ieri, ha esploso due colpi di arma da fuoco in via Miano, angolo via Regina Margherita, a Secondigliano. Si tratta di un napoletano di 47 anni, già ...

Napoli est brucia : nuova stesa nella notte - colpi di pistola anche contro i poliziotti : Hanno sparato in aria e non si sono fermati davanti alle volanti della polizia di Stato. L'ennesima stesa messa a segno nel cuore della notte, stavolta a Ponticelli, si è trasformata nel raid di fuoco ...

Armi e droga sequestrati a Napoli : c'è anche una pistola-telefonino - : I carabinieri hanno rinvenuto nel quartiere di San Pietro a Patierno 25 chili di stupefacenti e un arsenale: la pistola con l'aspetto di un cellulare, una semiautomatica calibro 22, è particolarmente ...

Le immagini della pistola-telefonino sequestrata a Napoli : Secondo quanto riporta Il Mattino, un arsenale e oltre 25 chili di droga sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia Stella e della stazione di San Pietro a Patierno su un'area di parcheggio privata a Napoli. Il sequestro è avvenuto su un'area di parcheggio privata, dove si è scoperto un arsenale e più di 25 chili di stupefacenti. In uno dei box del parcheggio c'erano diversi scaffali di ...

Nuova stesa nella notte a Napoli Est - fermato pregiudicato con la pistola : Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella periferia di Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti della questura partenopea che poco...

Napoli - COLPI DI PISTOLA CONTRO IMMIGRATO SENEGALESE/ Ultime notizie - ambulante ferito alle gambe : NAPOLI, COLPI di PISTOLA CONTRO IMMIGRATO SENEGALESE: Ultime notizie, due persone a bordo di uno scooter hanno sparato alle gambe dell'ambulante ferendolo. Episodio di razzismo?(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 13:10:00 GMT)

Napoli : ambulante senegalese ferito a colpi di pistola : Napoli - Un venditore di origini senegalesi con regolare permesso di soggiorno è stato ferito ad una gamba da due sconosciuti. Cissè Elhadji Diebel, 22 anni, si trovava in via Milano, quartiere Vasto, in una zona non molto lontano dalla stazione centrale, quando due persone a bordo di uno scooter gli si sarebbero avvicinate esplodendo dei colpi di pistola. L’episodio è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera, quando l’ambulante si trovava in ...

Colpi di pistola esplosi in un cortile a Napoli - rabbia per un mancato pagamento : La Polizia di Stato indaga sull'esplosione di Colpi di arma da fuoco avvenuta ieri sera poco dopo le 21 nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio. Due persone, con il volto coperto da caschi ...