Napoli | nuova stesa a San Giovanni | la camorra spara in strada tra la gente

Napoli - curve a 35 euro : nuova protesta dei tifosi : L'ALLENAMENTO - Intanto oggi Carlo Ancelotti ha ritrovato a Castel Volturno i 'superstiti' dalle nazionali, sono 14 quelli partiti in giro per il mondo,, godendosi le buone notizie dall'infermeria ...

Easyjet - nuova rotta da Napoli : da oggi volo diretto per Granada : Un'altra importante città europea si aggiunge alle rotte coperte dai voli in partenza da Capodichino. Da oggi, infati, sarà possibile raggiungere con un volo diretto la bellissima Granada, in ...

De Magistris : "Faremo nuova moneta a Napoli”/ Valuta complementare a euro : "Da qui parte il riscatto del Sud" : Luigi de Magistris: "Napoli, moneta indipendente per affiancare l'euro". Il sindaco lancia la proposta di "Città Autonoma", poi attacca Salvini e lo Stato italiano(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:25:00 GMT)

'Una nuova moneta che affianchi l'euro a Napoli' - così il sindaco De Magistris - : Napoli, 3 set., askanews, - 'È venuto il momento di accelerare, in modo forte e radicale, sull'autonomia della Città di Napoli' pensando, tra l'altro, a una 'moneta aggiuntiva all'euro'. A parlare è ...

Dal degrado alla smart city : ecco il progetto che darà nuova vita all'ex campo del Napoli : Da quattordici anni nel degrado e nell'abbandono totale. Oggi però, le cose per l'ex campo del calcio Napoli a Marianella le cose potrebbero cambiare. Un progetto infatti, è stato studiato proprio per ...

Napoli est brucia : nuova stesa nella notte - colpi di pistola anche contro i poliziotti : Hanno sparato in aria e non si sono fermati davanti alle volanti della polizia di Stato. L'ennesima stesa messa a segno nel cuore della notte, stavolta a Ponticelli, si è trasformata nel raid di fuoco ...

Napoli - nuova stesa vicino al bunker dei Mazzarella : sul Bronx l'ombra della faida : Quattro bossoli di pistola calibro 8, a salve, sono stati trovati intorno alle 17.30 di oggi all'incrocio tra il corso Protopisani e via Villa San Giovanni, a San Giovanni a Teduccio. I poliziotti del ...

Napoli - Carlo Ancelotti pronto per la nuova stagione : “che emozione tornare in Italia dopo 9 anni” : Napoli, Carlo Ancelotti torna in Serie A dopo 9 lunghi anni di successi in giro per l’Europa: è tutto pronto per la nuova stagione “Sono molto emozionato, torno in Italia dopo 9 anni, tante cose sono cambiate ma sono contento di essere qui”. E’ lo stato d’animo dell’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Lazio in programma domani ...

Terremoto : nuova scossa oggi in Molise - avvertita a Napoli e in Campania : Forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 registrata oggi in Molise e avvertita anche in Campania: è la seconda dopo quella di due giorni fa con epicentro sempre in Molise. Epicentro a Montecilfone, nella provincia di Campobasso, a una profondità di 9 km.Continua a leggere

Ospina approda a Napoli - la splendida moglie Jessica Sterling lo segue : le FOTO più belle della nuova Wags partenopea : Jessica Sterling è la moglie di David Ospina, il nuovo portiere del Napoli porta con sè in Italia la splendida madre dei suoi due figli David Ospina ha appena firmato con il Napoli, ma i tifosi indagano già nella sua vita privata. Il nuovo portiere del Napoli vanta una moglie bellissima alla quale i supporter partenopei sembrano piuttosto interessati. La meravigliosa moglie del colombiano è Jessica Sterling, con cui l’estremo ...

Nuova stesa nella notte a Napoli Est - fermato pregiudicato con la pistola : Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella periferia di Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti della questura partenopea che poco...

De Magistris : «Da settembre fase nuova - in tre anni Napoli ai vertici» : Napoli. «Alla vigilia di Ferragosto mi sento di poter affermare che da settembre inizia una fase nuova da ogni punto di vista: amministrativo, istituzionale, politico. Obiettivo è portare Napoli ai ...

SKY. Tatarusanu nuova idea del Napoli. Il portiere ha già dato l'ok : Tatarusanu nuova idea del Napoli. Gli azzurri alla ricerca di un nuovo portiere hanno puntato l'ex Fiorentina. C'è l'ok del giocatore. IL NAPOLI SU Tatarusanu Secondo quanto riferisce SKY Sport una nuova idea per la porta del Napoli. La società azzurra infatti è sempre alla ricerca di un nuovo rinforzo tra i pali e nelle ultime ore ha avviato i contatti per Tatarusanu , ex Fiorentina ...